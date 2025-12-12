Místopředseda SOCDEM Nedvěd chce vést stranu a zaměřit se na voliče ANO

K zájemcům převzít vedení SOCDEM po Janě Maláčové, která se rozhodla opustit politiku, přibyl tento týden dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd. „Ano, já jsem oznámil, že budu kandidovat na funkci předsedy,“ řekl iDNES.cz Nedvěd, který vedl v říjnových volbách do Sněmovny kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji.
Místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd, lídr kandidátky Stačilo! v Karlovarském...

Místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd, lídr kandidátky Stačilo! v Karlovarském kraji. ve volbách do Sněmovny v říjnu 2025 | foto: SOCDEM

Jiří Nedvěd, kandidát Stačilo! v Karlovarském kraji.
Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a...
Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a...
Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a...
V nich SOCDEM i komunisté, kteří šli společně do voleb na kandidátce hnutí Stačilo!, pohořeli. Získali jen 4,3 procenta hlasů.

Učitele z Kutné Hory Nedvěda do užšího vedení SOCDEM přivedla loni na podzim právě Maláčová, když na stranickém sjezdu v Hradci Králové získala na svou stranu většinu delegátů slibem široké levicové koalice proti ožebračování po vzoru Francie, kde se přes programové rozdíly spojili radikální i umírnění socialisté, komunisté či zelení.

„Předsednictvo deklarovalo ukončení spolupráce s hnutím Stačilo!. Nemyslím si, že sjezd by měl k tomu přijímat nějaké jiné usnesení, anebo zpochybňovat rozhodnutí předsednictva. Pro mě osobně spolupráce se Stačilo! bylo prostě pragmatické rozhodnutí, který se týkalo jedněch voleb a jak se ukázalo, do budoucna to není příliš perspektivní v téhle podobě,“ uvedl v pátek Nedvěd.

„Pokud jde o nějakou politickou strategii, tak já vidím sociální demokracii jako, řekněme, tradiční levicovou stranu, která nepůjde směrem k nějakým progresivním liberálním tendencím prostě proto, že tam pro ni není místo a její voliči tomuhle nevěří. Má se zaměřit na voliče, kteří jsou dnes u hnutí ANO a který v nějakém horizontu dvou, tří let můžou začít odpadat vzhledem k tomu, že ANO bude mít hlavní vládní odpovědnost,“ prohlásil místopředseda SOCDEM.

Rozšířil počet zájemců vést stranu na šest. Těmi dalšími jsou Lukáš Blaschko z Vimperku, Miloslav Čihák z Kostomlat na Nymbursku, Petr Hůla a Petr Pavlík z Prahy a Jan Tichý z Pardubic. „Já ale na sjezdu podpořím kolegu Hůlu,“ řekl iDNES.cz Blaschko.

Pavlík kandiduje v tandemu se Špidlou

Pavlík v říjnu deklaroval, že kandiduje společně s bývalým premiérem a později eurokomisařem Vladimírem Špidlou, který by byl jeho místopředsedou, a že svoji roli společně se Špidlou chápou jako dočasnou

„Byli bychom jen jakýmisi převozníky k dalšímu sjezdu. Druhým, neméně důležitým důvodem je pro nás nutnost návratu k základním hodnotám a k programu sociální demokracie, od kterých se dosavadní vedení strany spoluprací se Stačilo! fatálně vzdálilo,“ uvedl.

Podle něj by se strana měla připravit na prezenční sjezd, na kterém by členové SOCDEM vyřešili programovou i personální diskusi.

Bývalý předseda pražské buňky sociální demokracie Petr Pavlík byl dříve náměstkem na ministerstvu školství. V roce 2014 neúspěšně kandidoval do Senátu.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

