Kdo zkusí zachránit SOCDEM? Zájemců vést stranu pro Maláčové je celkem šest

Hnutí Stačilo!, které sestavili komunisté ve spolupráci s účastníky protivládních a protirežimních demonstrací a za nějž kandidovala v říjnu do Sněmovny SOCDEM, získalo jen 4,3 procenta hlasů, zcela pohořelo a krátce po tomto debaklu oznámila Maláčová, že končí v politice.
Sjezd se v sobotu uskuteční on-line formou, zúčastnit se ho bude moci přes 160 delegátů. Důležitým tématem sjezdu, který nemá být přístupný médiím s výjimkou tiskové konference, bude i finanční situace strany.
Zájem vést stranu má šest lidí. Jedním z nich je dosavadní místopředseda strany a předseda středočeské organizace Jiří Nedvěd, který byl lídrem Stačilo! v Karlovarském kraji. „Pro mě osobně spolupráce se Stačilo! bylo prostě pragmatické rozhodnutí, který se týkalo jedněch voleb a jak se ukázalo, do budoucna to není příliš perspektivní v téhle podobě,“ řekl iDNES.cz Nedvěd.
„Maláčová, Zaorálek, Nedvěd spolu s dalšími členy současného vedení strany těžce poškodili spojenectvím s nacionalistickým hnutím STAČILO SOCDEM. Kandidatura Nedvěda je proto výsměchem těm sociálním demokratům, kteří buď ve straně zůstali v opozici proti zrádnému vedení strany nebo ze strany odešli, protože nechtěli být s spojováni s nehorázným jednáním vedení SOCDEM,“ uvedl bývalý poslanec Václav Votava, který opustil stranu kvůli její spolupráci s komunisty.
Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, bývalý ministr pro lidská práva a senátor Jiří Dienstbier nebo bývalý předseda strany Michal Šmarda.
Zájem vést SOCDEM projevili i Lukáš Blaschko z Vimperku, Miloslav Čihák z Kostomlat na Nymbursku, Petr Hůla a Petr Pavlík z Prahy a Jan Tichý z Pardubic.
Bývalý předseda pražských sociálních demokratů Petr Pavlík kandiduje na šéfa SOCDEM v tandemu s bývalým předsedou, expremiérem a později europoslancem Vladimírem Špidlou. Toho chce jako místopředsedu.
„Byli bychom jen jakýmisi převozníky k dalšímu sjezdu. Druhým, neméně důležitým důvodem je pro nás nutnost návratu k základním hodnotám a k programu sociální demokracie, od kterých se dosavadní vedení strany spoluprací se Stačilo! fatálně vzdálilo,“ uvedl Pavlík.
Předsednictvo SOCDEM už v říjnu, vzápětí po volebním debaklu, odhlasovalo ukončení spolupráce se Stačilo!