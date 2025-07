Sociální demokracie nakonec vyšle své politiky na kandidátky hnutí Stačilo!. Je to podle vás cesta, jak vrátit SOCDEM do hry?

Nevím, jestli přímo sociální demokracii, ale určitě cesta, jak vrátit do hry levici. Myslím si, že pokud jde o hnutí Stačilo!, tak je poněkud nesourodé. Je to totiž hnutí levicové, ale také národovecké, abych se vyhnul tomu ošklivému slovu nacionalistické nebo populistické. V souvislosti s tímto hnutím se někdy používá, což já činit nebudu. Ale sociální demokracie, byť trochu zběhla za těch 14 let, co jsem ji opustil, z cesty, je pořád levostředovou stranou.

Takovéto spojení levicových a levostředových sil – byť některých, řekněme, z mého hlediska popletených – je důležité. Ale k levici patří i jiné strany, třeba zmíněná ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie), jejíž jsem předsedou. Pak je to třeba Domov nebo také Směr a Levice. Je škoda, že některé tyto strany budou muset zřejmě udělat vlastní kandidátku pro volby. Ten integrační proces se kvůli určité netrpělivosti Stačilo!, nebo chcete-li komunistů a Kateřiny Konečné, nepovedl.

Průzkumy ale zatím ukazují, že by hnutí Stačilo! mohlo překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.

Je to něco kolem pěti procent. Ale uvidíme, jak to bude teď s posilou čelných sociálních demokratů. Já si myslím, že to nějaké hlasy může přinést. Ale co je zřejmé, některé skupiny nebo členové SOCDEM budou vysílat negativní tenze do veřejného prostoru. Spolupráci s komunisty budou kritizovat.

To už se nějakou dobu děje.

Ano, děje. A teď je otázka, jestli to bude pokračovat a s jakou intenzitou. Prostě jsou tu dva širší zájmy. Jedním je podle mě zájem Andreje Babiše, druhým té pravicové koalice. Ten jeden zájem je, aby měl Andrej Babiš po volbách nějakého přijatelného partnera. Takže Stačilo! nebo nějaké levicové uskupení by se mu hodilo. A je tu i druhá politická skupina, pravicová formace, a ta si logicky nepřeje, aby k posílení levice došlo.

Tak, už veřejně zaznělo, že by pro strany vládní koalice bylo ideální, kdyby se malé opoziční strany do Sněmovny nedostaly a propadly by protivládní hlasy.

Ano, tedy opakování posledních voleb, když propadlo přes milion hlasů (pod hranicí pěti procent skončily ČSSD, Přísaha a KSČM – pozn. red.). Pravice sice neměla většinu hlasů, ale získala většinu mandátů. To je jejich sen i pro tyto volby. Prostě Andrej Babiš bude chtít posílit své vyhlídky a pravice je bude chtít zhatit. Čekají nás další útoky na koalici Stačilo!. Je potřeba očekávat, že tyto dva měsíce budou plné intenzivních útoků a bude se jim dávat prostor v řadě mainstreamových médií. Takže se máme na co těšit.

Co říkáte na odchody Jiřího Dienstbiera, Miroslava Pocheho, Václava Votavy nebo Michala Šmardy ze SOCDEM?

Václav Votava je jiná kategorie, to byl věrný straník. Ale pan Dienstbier, Miroslav Poche a někteří další výtečníci… Víte, to nejsou sociální demokraté, to nejsou socialisté. Ti to táhli někam ke středu, do pravého středu, k liberalismu. Sociálními demokraty se pánové Dienstbier s Pochem stali, protože jim vypustili rybník v jejich vlastních formacích. Protože liberalismus tehdy skončil pomyslně v bermudském trojúhelníku.

Tito lidé našli nový politický domov v sociální demokracii. A protože jsou to schopní lidé a mají i vnější podporu, tak si vytvořili kolem sebe skupiny lidí, kteří odklonili sociální demokracii od toho, jakým směrem šla v mé éře nebo předtím v éře Miloše Zemana.

A taky to bylo vidět na volebním výsledku. Můj nejhorší volební výsledek byl 22 procent. Ale ve vrcholné době to byla třetina voličů, dokonce 36 procent v krajských volbách. A oni šli postupně dolů – k sedmi, ke čtyřem, a teď ke dvěma procentům. Tito lidé na tom mají velký podíl. Místo zájmu zaměstnanců, drobných lidí a obyčejného českého člověka se začali zabývat věcmi, kterým obyčejný český člověk nerozumí. Kulturními válkami.

Ale i vy jste přece do kulturních válek zasáhl. Vždyť díky vaší intervenci bylo prosazeno registrované partnerství?

Registrované partnerství bylo pokrok, bylo to sice liberální, ale správné téma. Osvobodilo to spoustu lidí. Ale je otázka, jestli k tomu patří i toalety pro více pohlaví. To je přece nesmysl.

Kdo je podle vás hrobníkem SOCDEM? Kdo může za její pád?

Tak začal to Bohuslav Sobotka, kdybych to měl personifikovat. Bohužel musím říct, že i Michal Hašek se na tom dlouhou dobu podílel. Pak pan Hamáček a Michal Šmarda. A řekněme si otevřeně, že Janě Maláčové se taky nedařilo. Přišla k troskám, které zanechal její předchůdce, a začala mít sliby, které nebyly realistické.

Bude kandidovat vaše strana ČSSD ve sněmovních volbách? Neudělal byste třeba pro podporu levice více, kdybyste veřejně vystoupil s podporou nějakého levicového uskupení?

Tak to nemusí být jenom levicové uskupení. Já si myslím, že prvky levostředové politiky jsou třeba vidět v politice hnutí ANO nebo SPD.

Vy byste volil SPD?

Nevím, jestli už jsem dospěl tak daleko, že bych mohl volit tuhle stranu. Ale není tajemstvím, když řeknu, že jsem také volil hnutí ANO v některých předchozích volbách.

Vy byste ještě chtěl obnovit jednání se Stačilo!?

Ta jednání skončila mírně skandálně, ale řekl bych, že ne mojí zásluhou. Víme, že už je na to jenom týden, pak už se těžko zasahuje do kandidátek i programu, na kterém se dost shodujeme. Máme priority zhruba podobné. To znamená bezpečnost, ukončení války na Ukrajině, zajištění životní úrovně, vyvázání z Green Dealu, včetně nesmyslných povolenek, bytovou výstavbu pro mladé lidi.

Ale oni zatím nemají ani vládní zkušenost, ani zkušené lidi. Takže by mělo být v jejich zájmu, až volby skončí, podívat se do vlastních řad a zamyslet se, kdo z nich je schopen zastávat třeba ministerskou nebo jinou exekutivní funkci. A takoví lidé se zkušeností, aspoň někteří, jsou i v naší – zatím malé, ale po volbách třeba větší – straně.

Když to tedy nevyjde se Stačilo!, budete lídr ČSSD v Praze?

Je to prakticky stoprocentní.

CzechTek: Já spíš řešil následky

Připomínáme si 20 let od události, která zasáhla i do vašeho politického života. V pozici premiéra jste tehdy čelil kauze CzechTek. Jak na ni vzpomínáte?

Já už jsem tehdy řešil spíše následky, protože jsem v den CzechTeku odjel na dovolenou do své oblíbené destinace u Salcburku v Rakousku. Bylo mi jasné, že to bude pro vládu nepříjemné a způsobí to napětí – třeba u tehdejších koaličních liberálů z Unie svobody, kteří se pokusili celou věc využít k vlastní politické resuscitaci. Moc se jim to ale nepovedlo.

Celá pravice se najednou postavila proti nám, ČSSD se tehdy stala stranou pořádku. Policie zasáhla z vlastní iniciativy, rozhodl o tom okresní náčelník v Tachově, nikoli vláda nebo ministr. A šlo o to, že předchozí ročníky CzechTeku lidi opravdu rušily, často probíhaly ilegálně. Takže zásah měl pozitivní efekt. Od té doby se už podobné akce pořádaly jen na odlehlých místech a bez obtěžování veřejnosti.

Zásah ale vyvolal silnou kritiku. Neříkal jste si zpětně, že policie možná zašla příliš daleko?

Policie často věci přepískne. S tím se musíme smířit. A občas to souvisí s jistou policejní stupiditou, která se v takových případech objevuje. Ale nikdo nebyl obžalován, maximálně padala trestní oznámení. Nešlo o nic, co by zásadně podrývalo důvěru v policii. Naopak, naším cílem bylo hájit její autoritu. Nechat do ní beztrestně kopat před volbami by bylo krátkozraké.

Ale jako člověk a otec jste se nepřistihl u myšlenky, že to opravdu mohlo být přehnané?

Samozřejmě, člověk má pochybnosti. Ale zároveň si musí uvědomit, že státy prostě musejí chránit pořádek. Ti lidé – a bylo jich tam dost – byli mnohdy posílení nejen alkoholem. A znovu říkám, zákrok nebyl politicky motivovaný. Rozhodl o něm okresní policejní velitel.

Přesto jste byl jako levicový premiér v paradoxní situaci – zastával jste silový postup podobně jako konzervativně pravicová Margaret Thatcherová v 80. letech ve Velké Británii. Nepřipadal jste si, že jdete proti své politické přirozenosti?

Zásahy z éry Margaret Thatcherové proti demonstracím měly politický charakter a byly brutální. Tohle trvalo pár hodin a šlo o reakci na stížnosti vlastníků pozemků a místních obyvatel. Policie vyhodnotila situaci a zasáhla. Ano, byly chyby, ale žádné velké excesy. A opakuji, nikdo z policistů nebyl obžalován.

Policejní zásah proti účastníkům technoparty CzechTek (30. července 2005). Policejní zásah na technoparty CzechTek 2005 u Mlýnce na Tachovsku. (29. července 2005)

Dva dny po zásahu jsem mluvil s místními lidmi z okolí CzechTeku, se starostou i s těmi, kteří podali trestní oznámení. Byla to silná zkušenost, ale pořád platí – zasahovat musela policie. Premiér takové pokyny nedává a ani nemá pravomoc je dávat. To platilo i pro ministra vnitra Františka Bublana. On do toho legislativně zasahovat nemohl. On ze zákona vůbec nemohl do operativních rozhodnutí policie vstupovat. A já už vůbec ne.

Změnila tato zkušenost váš pohled na krizové řízení v politice? Přehodnotil jste něco?

Někdy se musíte postavit za věc, se kterou úplně nesouzníte, protože je to v zájmu státu. A tehdy to bylo hájení policie. Pokud neudělala zásadní chybu, nemělo smysl ji veřejně shazovat. Ano, byla tam policejní stupidita, ale zároveň platí, že lidé na místě měli spoustu důvodů k zásahu – opakovaná trestní oznámení, stížnosti vlastníků i obyvatel.