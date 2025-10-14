Spolupráce se Stačilo! musí skončit, říkají ti, kdo ještě neutekli ze SOCDEM

Už to opravdu stačilo, říkají známější sociální demokraté, kteří zatím neutekli ze SOCDEM kvůli její společné kandidatuře ve volbách s komunisty. Pro hnutí Stačilo!, za které šli do voleb společně sociální demokraté a komunisté, skončily volby blamáží. Stačilo! se nedostalo do parlamentu a předsednictvo SOCDEM rozhodne v úterý o mimořádném volebním sjezdu.

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek. (26. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Myslím, že by měl přijít někdo úplně nový,“ řekl iDNES.cz bývalý ministr pro lidská práva a rovné příležitosti a exšéf poslanců sociální demokracie Jan Chvojka, který je nyní zastupitelem v Pardubickém kraji.

„Předpokládám, že neúspěšnými volbami byla spolupráce s hnutím Stačilo! zkonzumována a nikdo soudný ze SOCDEM snad nebude chtít ve spolupráci pokračovat,“ uvedl Chvojka.

Nechce sám kandidovat a z jeho vyjádření vyplynulo, že skončit musí jak předsedkyně Jana Maláčová, tak první místopředseda Lubomír Zaorálek, kteří zatáhli sociální demokraty do paktu s komunisty, který skončil volebním debaklem s výsledkem 4,3 procenta pro hnutí Stačilo!.

Zaorálek napsal iDNES.cz, že se nebude snažit ve vedení strany udržet a nebude kandidovat. „Ne, nebudu,“ napsal Zaorálek.

Maláčová nezvedla telefon ani nereagovala na písemně zaslanou otázku.

„Já v prvé řadě očekávám rezignaci a konec současného vedení, které zavleklo sociální demokracii do obrovské krize a ostudné kandidatury s komunisty. Zda se tak však skutečně stane, a co se bude dít dále, se ukáže až na sjezdu,“ uvedl pro iDNES.cz starosta Náchoda Jan Birke.

Věří, že spolupráce se Stačilo! je minulostí a bude vypovězena. „Já doufám, pane redaktore, protože jestli ne, tak to je konec pro mě,“ prohlásil Birke.

SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák

Ve skomírající SOCDEM již dříve skončili jiní známí sociální demokraté kvůli holportu s komunisty. Odešli třeba exministr Jiří Dienstbier, hejtman Martin Netolický či bývalý šéf strany Michal Šmarda.

