Maláčová na výjezdu tepala vládu a slíbila comeback. S komunisty i bez nich

„My jsme přijeli z Mostu. Bývávalo nás tam tři sta, ale zbyli jsme už jen tři,“ zdraví jeden z příchozích straníků s hořkým úsměvem ostatní, zatímco sedá ke stolu. Už tak početně zdecimovanou stranu, která během pěti let ztratila 8,5 z 13 tisíc členů, na podzim ještě více oslabily další odchody kvůli plánům nové šéfky na spolupráci s uskupením Stačilo! Kateřiny Konečné.

Strach z Motoristů

A ani těm, kdo ve straně zbyli, není zvažovaná kandidatura s komunisty zrovna dvakrát po chuti. Uvědomují si ale, že je to možná jediná šance, jak se dostat zpět do Sněmovny.

„Já mám větší strach z Motoristů a Turka než z komunistů. Ti už jsou staří a odepsaní, ale Motoristi mají drajv a jsou krajně pravicoví. A hlavně, Turek má hromadu fanoušků mezi mladejma a teď mu hraje do karet i to, co se děje v USA kolem Trumpa,“ líčil MF DNES během čekání další z řadových straníků. Nakonec se jich v sále na Maláčovou sešlo kolem padesátky.

Koalici s komunisty si už v kraji ostatně vyzkoušeli. A úspěšně – loni na podzim to sociální demokracii vyneslo dvě křesla v zastupitelstvu Ústeckého kraje. Jak během debaty potvrdil bývalý starosta Krupky a nyní zastupitel Zdeněk Matouš, bez komunistů by se to straně nepovedlo.

„Za to, že jdeme s komunistama, jsem to dostával zprava, zleva. Ale povedlo se to a díky tomu máme jako SOCDEM na kraji aspoň někoho. A máme z toho půl milionu ročně na činnost krajské organizace,“ vysvětloval při pohledu na řízky, které měli hosté zdarma.

Pro sněmovní volby zatím spolupráce s komunisty potvrzena není. Straníky navíc znervózněla nedávná tisková konference Kateřiny Konečné (KSČM), kde potvrdila kandidaturu v rámci Stačilo! jako v evropských volbách a na námluvy se sociální demokracií se příliš netvářila. Podle Maláčové ale už jednání finišují a brzy bude jasno.

„Vím, že to čekání spoustu z vás znejišťuje, ale vydržte ještě chvíli. Do dvou týdnů oznámíme, jak to bude,“ ujišťovala spolustraníky. Že se stále jedná, potvrdila v úterý MF DNES i Konečná.

Sociální demokracie tak má pro volby do Sněmovny tři varianty: buďto bude kandidovat se Stačilo!, v bloku s menšími levicovými stranami, nebo samostatně. „Tahle vláda je zoufalá a musíme ji zastavit. Skutečně chci, aby byli poraženi, aby nepropadl milion hlasů, a chtěla bych, aby to, že je člověk sociální demokrat, zase něco znamenalo,“ prohlásila Maláčová.

Značka ČSSD se nevrátí

V Krupce se jí lidé ptali i na to, jaká je šance, že se sociální demokracie vrátí ke značce ČSSD, kterou bývalý předseda Michal Šmarda opustil a v mezičase si ji zaregistroval expremiér Jiří Paroubek. „To byla jedna z prvních věcí, které jsem ve funkci řešila. Je mi to líto, ale nedá se s tím už nic dělat. Hloupě jsme se o to připravili,“ vysvětlovala.

Osazenstvo v sále zajímalo také to, jestli půjde po volbách předělat důchodovou reformu současné vlády, podle níž půjdou ročníky 1981 a starší do penze až v 67 letech. „V příštím volebním období bude ještě šance to změnit. Copak si myslíte, že vydržíte pracovat tak dlouho?“ ptala se politička a hned si přisadila ještě na téma umělé inteligence.

„O tom se v Česku vůbec nemluví, ale myslíte, že s nástupem AI bude třeba u vás v Ústeckém kraji dostatek práce? No nebude, sice se zlepší hospodářská efektivita, ale práce ubude. A místo, aby na to vláda reagovala jako v zahraničí zkrácením pracovního týdne, tak prodlouží věk odchodu do důchodu,“ varovala.