Kina budou zase plná, o to se fanoušci série postarají, ač Vyšehrad Dvje pokračuje v polepšování svého hrdiny, což může skalní ctitele otrávit a nové těžko zláká. Navíc sleduje příliš dějových linek...

Sociální demokraté se na podzim pokusí po čtyřech letech vrátit do Sněmovny. Jestli sami, nebo ve spolupráci s jinou stranou, zatím mlží. Moc dobře však vědí, že další propadák si už nemohou dovolit....

Čím dál víc seniorů si už penzi nenechává posílat na poštu, ale využívají bankovních služeb a nechávají si ji zasílat na účet. Potvrdil to test MF DNES, který ve všech krajích v Česku mapoval situaci...

Azylovou novelu stihneme, i když ANO nechce řešit nelegální migraci, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) soudí, že šéf ANO Andrej Babiš nechce řešit nelegální migraci. „Jinak by se zúčastnil naší schůzky k tématu,“ řekl Fiala v pořadu Co na to premiér na CNN Prima NEWS. Mluvil i...