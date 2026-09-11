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Sobota přinese podzimní ráno. Mapa ukazuje, kde v Česku bude jen pět stupňů

Petra Škraňková
  10:23
Teploty v sobotu 12. září ráno klesnou až k pěti stupňům Celsia.

Teploty v sobotu 12. září ráno klesnou až k pěti stupňům Celsia. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Teploty v sobotu 12. září ráno klesnou až k pěti stupňům Celsia.
Teploty v sobotu 12. září ráno klesnou až k pěti stupňům Celsia.
Teploty v sobotu 12. září ráno klesnou až k pěti stupňům Celsia.
Teploty v sobotu 12. září ráno klesnou až k pěti stupňům Celsia.
28 fotografií
Do Česka přišlo citelné ochlazení a největší zasáhne část severní Moravy a Slezska. Páteční teploty tam zůstanou stejné od rána po celý den a v sobotu ráno se udrží jen pár stupňů nad nulou.

V pátek dopoledne zůstane zatažená obloha v celé zemi, pršet bude hlavně na Moravě a ve Slezsku. Během odpoledne se nejprve v Čechách, později i na Moravě začne obloha částečně protrhávat a déšť bude pozvolna ustávat, nejdéle pršet zůstane v Beskydech.

„Na některých místech ve Slezsku teplota zůstane stejná, jako jsou aktuální ranní tepoty,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav v aktuální předpovědi. Teploměry na severovýchodě a východě země budou celý den ukazovat nejvýše 12 až 16 stupňů, zatímco na většině území se odpolední maxima vyšplhají k 16 až 21 °C.

Teplo a příjemné počasí přes den, ráno se drží mlhy a nízká teplota. Ranní mlha v obci Rudolec.
Mapa s předpovědí teplot na pátek 11. září 2026
Mapa s předpovědí srážek za pátek 11. září 2026
Mapa s předpovědí ranních teplot na sobotu 12. září 2026
28 fotografií

V sobotu ráno bude v části Česka počasí jako na podzim. „Sobotní ráno může být hlavně na Moravě a ve Slezsku poměrně chladné, při bezvětří tu může místy klesnout teplota i k 5 °C a také se zde mohou místy tvořit mlhy,“ předpovídají meteorologové. Na horách mohou při bezvětří ranní teploty klesnout až ke dvěma stupňům nad nulou.

Přes den bude polojasno až oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Teploty přes den vystoupají k 18 až 23 °C, na horách bude kolem 13 stupňů.

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Na neděli meteorologové předpovídají přibývání oblačnosti a v Čechách i déšť. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle se vytvoří mlhy. Během dne se od západu zatáhne a odpoledne se v Čechách občas objeví déšť nebo přeháňky, na Moravu a do Slezsku dorazí až večer.

Noční teploty klesnou ke 12 až 8 stupňům, na východě až k 6. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni, na jižní Moravě dosáhnou až letních 25 °C.

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V pondělí bude déšť postupně ustávat. Očekáváme zpočátku zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky. Během dne budou od západu srážky i oblačnost ubývat, večer se místy vyjasní. Noc už nebude tak chladná, teploty se udrží mezi 16 až 12 stupni, přes den pak bude 17 až 22, na jihu Moravy až 24 °C.

Na úterý meteorologové předpovídají jasno až polojasno s teplotami 20 až 24 °C.

Od středy do pátku už nebude tak slunečno. Předpověď slibuje zpočátku oblačno až zataženo, na většině území přeháňky. Postupně převáží oblačno a přeháňky místy. Noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 9 stupni a nejvyšší denní mezi 18 až 23 °C.

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