Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro OSVČ. Varuje před nižšími důchody

Novelu nyní dostane k novému projednání Sněmovna, která koaliční většinou bude moci veto Senátu přehlasovat.
Zamítnutí, které Senát schválil nejtěsnější většinou, prosadili Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 a Ondřej Lochman (STAN). Předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová neúspěšně navrhovala schválení předlohy s tím, že snížení povinných nákladů pro osoby samostatně výdělečně činné zabrání odlivu drobných živnostníků.
Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40 procent průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35 procent. Podle kritiků by ale snížení o zhruba 715 korun měsíčně mohlo znamenat, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Navíc by mohlo znamenat výpadek příjmů státu na důchody až 3,5 miliardy korun ročně.