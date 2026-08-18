Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Jak jste se dozvěděl, že NASA vybrala váš snímek? Čekal jste něco takového?
Bylo to docela vtipné, nejspíš jsem nic takového ani nečekal. Snímek jsem poslal – nejsem si jistý, jestli 13., nebo 14. večer – a říkal jsem si: „Uvidíme, třeba se z toho něco stane.“
NASA má podstránky s názvem Universe Screen Today, které najdete na Instagramu i na Facebooku a kde sdílejí spíš zajímavější fotky od lidí, které ještě nejsou přímo na astronomický snímek dne.
NASA tam ten můj sdílela a já si říkal, že to většinou znamená, že ho nakonec nevyberou. Když jsem spal, najednou mě probudil e-mail od editora z NASA Roberta Nemiroffa: „Zkontrolujte prosím, jestli tam není nějaká chyba, tady máte ten text.“
Byl jsem hodně překvapý, vůbec jsem to nečekal. Udělalo mi to velkou radost.
Pokud se nemýlím, byl to váš už třetí snímek, který si NASA vybrala?
Třetí letos a pátý celkově. Letos jsme vyhráli dvakrát – bylo to v květnu a v červnu s kolegou Martinem Maškem za kometu PanSTARRS. V prosinci 2024 to pak bylo za meteorický roj Geminidy a hned v lednu zase s Martinem Maškem za kometu G3 ATLAS. Komety fotíme z jižní polokoule pomocí dalekohledu FRAM, který patří Akademii věd České republiky.
Myslíte, že se vám poslední dobou začalo víc dařit? Nebo jste se posunul dál oproti minulým rokům?
Řekl bych, že asi obojí dohromady. A taky to, že se k tomu snažím přistupovat víc unikátněji, než jak by to udělal kdokoli jiný. Když jsem přemýšlel, jak tohle celé nafotit, plánoval jsem to déle. Nechtěl jsem udělat prostou fotku, bylo za tím dost plánování.
Lišil se tento konkrétní snímek něčím od těch předchozích?
Během těch pěti nocí (snímek vznikal časosběrně mezi 8. a 13. srpnem, pozn. red.) jsem nafotil zhruba 20 tisíc fotek, ve kterých jsem musel ručně hledat meteory. Procházel jsem je pomocí šipky na klávesnici, snímek po snímku. Poskládal jsem je až do finálního panoramatu, které krásně představuje roj Perseid.
Řekl bych, že vyhrát s něčím takovým, zvlášť na severní polokouli, kde tento roj fotí každý astronom, si žádá něco speciálního. Snažil jsem se, aby to bylo co nejhezčí, jak jen dokážu.
Jakou technikou jste snímek pořizoval?
Měl jsem na to tři foťáky, všechny od Canonu. Jsou to dvě moderní bezzrcadlovky Canon R6 Mark II a Canon R5 Mark II. K tomu ještě Canon 6D, který mám speciálně upravený na astrofotografii. Vytáhl jsem z něj filtr UV záření. Ve dne je ten foťák nepoužitelný, ale má důraz na vodíkové červené mlhoviny, které jsou na snímku taky vidět.
|
Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění
Z objektivů jsem měl poměrně nový kousek od Canonu, co vyšel letos na jaře – Canon 20mm f/1.4 – a k tomu ještě Sigmu 24mm a Sigmu 8mm, která zvládne zachytit celou oblohu najednou. Hodně mi to ulehčuje práci s focením meteorů.
Fotografie vznikla v Jizerkách, máte k tomu místu speciální vztah?
Jsem od Jablonce a je to pro nás to nejbližší místo, kde je ještě relativně dobrá obloha. Je tam oblast tmavé oblohy, právě okolo Jizerky, a pak i směrem do Polska. To byl jeden z faktorů, proč jsem se tam vydal.
Je to taky docela profláklé místo. Dvanáctého srpna večer na Perseidy to tam vypadá jak na Václavském náměstí, sejde se tam hrozně moc lidí. Hledal jsem místo, které by mohlo vypadat zajímavě a hezky. Nakonec jsem zvolil most, který je po cestě k rašeliništi. K Jizerce mi to sedí. Dva roky zpátky jsem svůj úplně první meteorický roj fotil právě zde, takže se to celé hezky uzavřelo.
Jak dlouho se astrofotografii věnujete?
Fascinovalo mě to od mala. Hrozně mě bavilo koukat se v televizi na různé pořady, ať už na National Geographic, nebo na Prima Zoom. Pak mě to nějak opustilo, vlastně ani nevím jak. Když přišel covid a všichni jsme byli zavření doma, stáhl jsem si hru, kde se dá pozorovat celý vesmír a člověk může navštěvovat všelijaké objekty.
Postupem času jsem si začal všímat, kdy bude třeba blízko sebe Jupiter s Měsícem. No a postupně mi rodiče koupili dalekohled, pak foťák a pak už jsem si koupil foťák sám, nový objektiv, a začalo se to všechno nabalovat. Později jsem se spojil i s Petrem Horálkem, skvělým kolegou, který mi předal spoustu zkušeností.
A existuje nějaký úkaz, který nejraději fotíte? Jsou to tedy třeba Perseidy?
Asi Perseidy a obecně meteorické roje. Možná si toho moc lidí nevšímá, ale vesmír je dost statický. Na obloze se toho moc nemění a každý rok je v podstatě stejný, když to tak řeknu. Člověka to může nudit.
Proto jsem si našel tyhle věci, ať už meteorické roje, nebo komety. Jsou to jedny z mála věcí, které se každý rok mění. Každá kometa je jiná nebo vznikne meteorický roj, kdy se konečně na té obloze začne něco dít. Je to věc, která mě nejvíc fascinuje a baví mě ji fotit.