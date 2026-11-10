Sněžit může v úterý na horách na severu Česka už nad 900 metry nad mořem. Přibližně od tisíce metrů se podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) může vytvořit i slabá pokrývka, většinou do tří centimetrů.
Na většině území bude občas pršet, v severozápadní polovině Čech mohou být srážky zpočátku ojediněle i mrznoucí. Během dne budou od západu ustávat a odpoledne i večer zejména v Čechách ubude také oblačnosti.
Denní teploty vystoupají na 4 až 8 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem jednoho stupně, na Šumavě dosáhnou až pěti.
Na Martina už snežit nebude
Na svatého Martina už se hory dalšího sněhu nedočkají. Ve středu se ve vyšších vrstvách atmosféry oteplí a od západu se na většinu území rozšíří déšť nebo přeháňky. Sněžení tentokrát meteorologové neočekávají ani ve vysokých polohách.
Ráno přesto může být mrazivé. Noční teploty klesnou na 3 až minus 1 stupeň, při déletrvající zmenšené oblačnosti až na minus 4 stupně. Místy se vytvoří mlhy, ojediněle i mrznoucí. Přes den bude většinou 2 až 7 stupňů, na jihu a jihozápadě Čech až deset.
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Ve čtvrtek až 13 stupňů
Výrazněji se oteplí ve čtvrtek, kdy denní maxima dosáhnou 8 až 13 stupňů. Také noční teploty už zůstanou nad nulou, mezi 2 a 7 stupni. Obloha však bude převážně oblačná až zatažená a místy se objeví déšť nebo přeháňky.
Jaké bude počasí v dalších dnech, se můžete podívat v našem přehledu: