Teploty až ke čtrnácti stupňům, pak přijde zlom. O víkendu se ochladí a nasněží

Pondělí přinese oblačnou až zataženou oblohu, ráno se mohou na Moravě výjimečně objevit mlhy. Místy se vyskytne déšť nebo přeháňky, které mohou být ráno ojediněle i mrznoucí. Na horách budou srážky četnější. Teploty vystoupí na 7 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku na 5 až 9 °C. Na horách v tisíci metrech bude kolem 4 °C. Foukat bude čerstvý jihozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s. Na Moravě však zůstane jen mírný, o rychlosti 2 až 5 m/s.
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Týden přinese teploty až 19 stupňů, ve čtvrtek se ale počasí výrazně změní
V noci na úterý bude zpočátku většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Postupně se od jihozápadu zatáhne a přidá se občasný déšť. Na severních horách nad 800 metrů budou srážky smíšené nebo sněhové. Teploty klesnou na 6 až 1 °C a povane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
Úterý bude nejdeštivějším dnem týdne. Podle meteorologů je třeba počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami, na horách budou srážky vydatnější a na severu nad 900 metrů zpočátku i sněhové. Večer začne od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 9 až 13 °C, na Moravě, ve Slezsku a na severovýchodě Čech na 6 až 10 °C. V tisíci metrech na horách bude kolem 7 °C. Slabý jižní vítr se během dne zejména v Čechách a ve Slezsku změní na čerstvý jihozápadní o rychlosti 5 až 10 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s.
Ve středu bude proměnlivá oblačnost a na většině území se objeví přeháňky, na horách i vydatnější. Noční teploty klesnou na 9 až 5 °C, přes den naměříme 8 až 13 °C. Čerstvý jihozápadní až západní vítr o rychlosti 5 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s, začne později odpoledne částečně slábnout.
Ve čtvrtek bude opět proměnlivá oblačnost a na většině území se vyskytnou přeháňky. V noci bude 8 až 4 °C, přes den 7 až 12 °C. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.
V pátek bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. K večeru se na severu a severozápadě nad 800 metrů objeví také smíšené nebo sněhové srážky. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 3 °C, nejvyšší denní vystoupí na 7 až 11 °C, na jihu Moravy dokonce až na 14 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s bude v Čechách místy dosahovat v nárazech kolem 15 m/s.
Od soboty do pondělí zůstane obloha oblačná až zatažená. Na většině území se objeví přeháňky nebo občasný déšť, na horách bude sněžit a mohla by se vytvořit nová sněhová pokrývka. Přechodně může být až polojasno a srážky se pak vyskytnou jen výjimečně. Zatímco v sobotu v noci teploty klesnou na 7 až 3 °C, v dalších dnech už spadnou na 3 až -2 °C. Přes den se pak udrží jen mezi 3 a 8 °C.