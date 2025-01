Česko zasáhlo silné sněžení, v Ústeckém kraji hrozí ledovka

Trutnovsko v pátek ráno zasáhlo silné sněžení, jinde v Královéhradeckém kraji byly sněhové přeháňky. Na silnicích v severní části kraje zůstává rozbředlý sníh a řidiči musejí být velmi opatrní. Na nesolených cestách v Krkonoších leží vrstva uježděného sněhu o síle do deseti centimetrů. Na Rychnovsku hrozí ve vyšších polohách náledí.

Hlavní silniční tahy v kraji byly v pátek ráno po chemickém ošetření mokré.

Přes den bude v kraji proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami. Na horách by mohlo být sněžení trvalejší a mohly by se tvořit sněhové jazyky. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách od minus šesti do minus tří stupňů Celsia.

Teploty v Ústeckém kraji v noci klesly pod bod mrazu. V některých částech regionu vystřídalo deštivé počasí sněžení, které může komplikovat dopravu. Během pátku může napadnout až deset centimetrů nového sněhu. Silničáři tahy ošetřili, na horách je ujetá vrstva bílé pokrývky a dohlednost snižuje husté sněžení.

Silničáři jsou v terénu, přesto radí řidičům zvýšenou opatrnost. S opatrností je podle policejních dopravních informací sjízdná také silnice I/9 u obce Jiřetín pod Jedlovou nad Děčínsku do kopce na Šébr, který nese název podle blízkého vrcholu. Na povrchu vozovky je ledovka, kterou pokrylo zhruba deset centimetrů sněhu. V úseku jsou nepojízdná nákladní vozidla.

Kromě sněhu na silnicích a srážek na horách vane silný vítr. V nižších oblastech jsou cesty rovněž sjízdné se zvýšenou opatrností, silnice jsou většinou po chemickém ošetření mokré. Ve vyšších polohách, například na Děčínsku, je rozbředlý sníh.

Nejvyšší teploty vystoupají ke třem stupňům, na severu kraje bude kolem minus jednoho stupně. Na horách od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia.

V Jihomoravském kraji v noci na pátek foukal silný vítr, hasiči kvůli tomu zaznamenali více výjezdů. V souvislosti s větrem jich evidují 22, šlo především o popadané stromy či větve.

„Během uplynulé noci jihomoravští hasiči odstraňovali následky silného větru. V 21 případech se jednalo o popadané stromy. V Kunštátu odstranili plechy ze střechy. Při událostech jsme nezaznamenali žádné zranění,“ uvedl mluvčí Petr Příkaský.

Více hasičských výjezdů zaznamenal i Středočeský kraj, kde silný vítr lámal nebo vyvracel stromy. Středočeští hasiči na síti X uvedli, že kvůli větrnému počasí jim v noci na dnešek přibylo výjezdů, které se týkaly právě odstraňování spadlých stromů.

HZS Středočeského kraje @HZS_STC Dnešní noc byla ve znamení popadaných stromů.

V časovém úseku od 9. ledna 19 hodin do 10. ledna 7 hodin ráno jsme ve Středočeském kraji řešili celkem 74 událostí což je o zhruba 20 událostí více než je dlouhodobý denní průměr.

Z tohoto celkového počtu událostí byla drtivá většina…

Podle předpovědi meteorologů má být v pátek v Jihomoravském a Středočeském kraji proměnlivá oblačnost a ojediněle sněhové přeháňky, spíše na severu krajů. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou nuly až čtyř stupňů Celsia. Západní vítr s rychlostí čtyři až osm metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, bude později odpoledne zvolna slábnout.