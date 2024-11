Řidiči musí víc zpozornět. Na horách opět sněžilo, v Krkonoších hrozí návěje

Nesolené silnice v Krkonoších silničáři posypali drtí. Řidiči by si v sobotu dopoledne měli dát v Královéhradeckém kraji pozor na mrznoucí mlhy. Uvedli to silničáři a meteorologové.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly v sobotu ráno většinou vlhké a sjízdné bez omezení. Teploty se ráno pohybovaly od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia, na horách byly až minus tři stupně. Nejchladněji bylo na Sněžce v Krkonoších, kde teplota klesla k minus pěti stupňům.

V Krkonoších od rána panuje slunečné počasí. Teploty se na hřebenech dopoledne pohybovaly několik stupňů pod nulou. Nejchladněji bylo na Sněžce, kolem minus čtyř stupňů Celsia. Pocitová teplota na Sněžce byla kolem minus deseti stupňů, vyplývá z údajů meteorologické stanice na vrcholu Sněžky.

Lyžařská sezona v Krkonoších začala v pátek na vrcholu Černé hory u Janských Lázní. Lyžuje se na sjezdovkách Anděl a Sport 1 o celkové délce 1,65 kilometru. Leží na nich až jeden metr technického a umělého sněhu. Lyžaři se k vlekům u sjezdovek dostanou kabinkovou lanovkou z Janských Lázní, kterou se vrátí také zpět k parkovišti. Běžkaři mají na Černé hoře upraveno asi sedm kilometrů tratí.

V sobotu a v neděli se turisté dostanou na hřebeny Krkonoš i lanovkou z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Lanovka na Sněžku je jen pro pěší, lyže ani běžky nepřepravuje. Od začátku listopadu má lanovka na Sněžku podzimní odstávku a jezdí jen o víkendech, do trvalého provozu zimní sezony se rozjede v sobotu 7. prosince.

V sobotu by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, přes den se místy čeká jasno až polojasno. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů, na horách od jednoho do čtyř stupňů.

V Ústeckém a Libereckém kraji jsou silnice sjízdné většinou bez omezení. Ke zvýšené opatrnosti nabádají policisté řidiče při cestě do hor.

Několik centimetrů sněhu je na Cínovci na Teplicku nebo na Měděnci na Chomutovsku. Šoférům se doporučuje zimní výbava i při cestě do Jizerských hor nebo Krkonoš. Silničáři už vyjeli také na Děčínsko, kde komunikace posypali.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Meteorologové předpovídají pro sever Čech jasno až polojasno, místy mlhy, ráno i mrznoucí. Oblačnost se bude během dne většinou rozpouštět, večer jí bude spolu s mlhami znovu přibývat. Na komunikacích se může tvořit námraza. Teploty se budou v regionu pohybovat mezi dvěma až pěti stupni Celsia, na horách od minus jednoho do dvou stupňů Celsia, vítr bude slabý.

Tři centimetry na Jesenicku

V nejvyšších polohách Jesenicka v noci na sobotu opět sněžilo, podle silničářů napadly zhruba tři centimetry mokrého sněhu. Týká se to hlavně oblastí Ramzovského sedla, Ostružné, Videlského kříže a Rejvízu, silnice jsou však sjízdné. Opatrnost je stále na místě také při přejezdu Červenohorského sedla, na vozovce tam leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření.

„Situace byla v noci na dnešek lepší než předchozího dne, sněhových srážek už nebylo tolik, sněžilo večer a do noci. V nejvyšších polohách týkající se vozovek druhých a třetích tříd napadlo v noci do tří centimetrů mokrého sněhu. Dole je nyní mlha a jsou dva až tři stupně,“ řekl ráno dispečer jesenické správy silnic.

Silnice jsou podle něj sjízdné. Ty, které jsou chemicky ošetřovány, jsou nyní mokré a místy na nich leží zbytky rozbředlého sněhu. Na Rejvízu musejí řidiči počítat s ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. Podobná situace panuje také v sousedním Šumpersku. „Mlha nenamrzala, na kopcích se teplota pohybuje kolem nuly,“ doplnil dispečer.

Sjízdné jsou i silnice prvních tříd, místy na nich podle ŘSD leží rozbředlý sníh. Týká se to především hlavního tahu spojujícího Šumperk s Jeseníkem, je zde nutná zvýšená opatrnost. Na ostatních místech v Olomouckém kraji jsou vozovky holé a sjízdné bez problémů.