Čeká nás mrazivý víkend. Na horách už leží sníh, skiareály vyhlížejí začátek sezóny

  15:38
Česko vyhlíží mrazivý víkend. Přes den se budou teplotní maxima pohybovat nejčastěji jen okolo nuly. Už v pátek ráno napadlo na horách několik centimetrů sněhu. Lyžařské areály se proto připravují na začátek sezóny.
Trutnov - Zasněžené Krkonoše (21. listopadu 2025)

Trutnov - Zasněžené Krkonoše (21. listopadu 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Trutnov - Zasněžené Krkonoše (21. listopadu 2025)
Trutnov - Zasněžené Krkonoše (21. listopadu 2025)
Trutnov - Zasněžené Krkonoše (21. listopadu 2025)
Trutnov - Zasněžené Krkonoše (21. listopadu 2025)
5 fotografií

„Čekají nás mrazivá rána. Zvláště v Čechách vydrží na mnoha místech přes víkend i celodenní mráz,“ předpovídá Český meteorologický úřad (ČHMÚ).

Sníh v pátek ráno ležel na většině českých pohoří. „Na hřebenech Krušných hor, Šumavy, Jizerských hor a Krkonoš leží nejčastěji mezi 5 a 10 cm sněhu,“ upřesnil ČHMÚ.

Lyžovačka se prodraží. Ceny skipasů zdražují, někde až o pětinu

Od pátečního rána sněží v Beskydech. Sněžení se ale přechodně může dostat i dále do jihovýchodní poloviny území od Novohradských hor až po Jeseníky. O víkendu teploty v 1000 metrech nad mořem klesnou až k minus 8 stupňům.

Chladné počasí stavbu D35 na Svitavsku nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři

Současné počasí je podle meteorologů ideální pro výrobu technického sněhu. Skiareály proto pomalu zahajují sezónu a zasněžují. Na technickém sněhu se už lyžuje v Monínci. V dalších areálech se začne asi už příští víkend, možná dříve.

„Na upravování běžkařských stop to zatím není (s výjimkou technického sněhu na kolečku kolem stadionu v Bedřichově), ale první nadšenci na kamenačkách jistě někam na sníh vyrazí. Budeme rádi za vaše komentáře z terénu,“ dodali meteorologové.

Těšíte se na začátek lyžařské sezóny?

celkem hlasů: 79
21. listopadu 2025  16:05,  aktualizováno  16:18

Rusko vyjde z války jako totální vítěz, vítá Fico americký mírový plán

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit

Slovenský premiér Robert Fico podpořil americký plán pro konec bojů na Ukrajině. Podmínkou pro jeho realizaci je souhlas Kyjeva s tímto dokumentem, řekl v pátek novinářům. Některé návrhy z plánu USA...

21. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  16:17

Okamura poslal Babišovi nominace SPD na ministry, Motoristé zatím vyčkávají

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v pátek odpoledne odeslal šéfovi ANO Andreji Babišovi seznam nominací SPD do vlády. Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný řekl, že jeho strana nominace...

21. listopadu 2025  16:07

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

21. listopadu 2025

Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Sledujeme online
Ukrajinsko-americké jednání v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby...

21. listopadu 2025  9:11,  aktualizováno  15:56

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Na digitálních displejích autobusů Pražské integrované dopravy (PID) se znovu objevily ikonky zvonečků u názvů následujících zastávek. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) tím...

21. listopadu 2025  15:53

Snaha o mír na Ukrajině má vliv na ceny plynu. Jsou nejnižší od loňského května

ilustrační snímek

Ceny plynu v Evropě klesly na nejnižší úroveň za posledních 18 měsíců. Odborníci mezi příčiny řadí v prvé řadě meteorologické předpovědi, které evropským státům predikují pro další měsíce poměrně...

21. listopadu 2025  15:27

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  11:54,  aktualizováno  15:18

Chovatel držel krávy a ovce v hrozných podmínkách, zuboženou zvěř mu odebrali

Chovatel držel zvěř v nevhodných podmínkách, hrozí mu vězení.

Až čtyři roky vězení a zákaz činnosti hrozí 48letému chovateli zvířat z Trutnovska, kterému policie kvůli nevhodným podmínkám odebrala krávy a ovce. Zvířata putovala do předběžné náhradní péče.

21. listopadu 2025  15:11

Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za Strategický podnikatelský park (SPP) 1,95 miliardy Kč. Město zatím park připravuje ve spolupráci se státní firmou SIRS. Accolade v pátek městu nabídla...

21. listopadu 2025  14:59

Proběhneme vagon, jestli tu někdo neleží. Policie ukázala zásah u srážky vlaků

Policie ukázala záběry ze srážky vlaků u Zlivi

Srážka rychlíku a osobního vlaku, k níž došlo ve čtvrtek brzy ráno u Zlivi na Českobudějovicku, zalarmovala všechny složky IZS. Záchranáři koordinovaně postupovali tak, aby co nejrychleji poskytli...

21. listopadu 2025  14:54

