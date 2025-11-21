Čeká nás mrazivý víkend. Na horách už leží sníh, skiareály vyhlížejí začátek sezóny

„Čekají nás mrazivá rána. Zvláště v Čechách vydrží na mnoha místech přes víkend i celodenní mráz,“ předpovídá Český meteorologický úřad (ČHMÚ).
Sníh v pátek ráno ležel na většině českých pohoří. „Na hřebenech Krušných hor, Šumavy, Jizerských hor a Krkonoš leží nejčastěji mezi 5 a 10 cm sněhu,“ upřesnil ČHMÚ.
|
Lyžovačka se prodraží. Ceny skipasů zdražují, někde až o pětinu
Od pátečního rána sněží v Beskydech. Sněžení se ale přechodně může dostat i dále do jihovýchodní poloviny území od Novohradských hor až po Jeseníky. O víkendu teploty v 1000 metrech nad mořem klesnou až k minus 8 stupňům.
|
Chladné počasí stavbu D35 na Svitavsku nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři
Současné počasí je podle meteorologů ideální pro výrobu technického sněhu. Skiareály proto pomalu zahajují sezónu a zasněžují. Na technickém sněhu se už lyžuje v Monínci. V dalších areálech se začne asi už příští víkend, možná dříve.
„Na upravování běžkařských stop to zatím není (s výjimkou technického sněhu na kolečku kolem stadionu v Bedřichově), ale první nadšenci na kamenačkách jistě někam na sníh vyrazí. Budeme rádi za vaše komentáře z terénu,“ dodali meteorologové.