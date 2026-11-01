Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše, výraznější nadílka se dá očekávat v půlce listopadu

Nejvíce nasněžilo v Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě. Praděd hlásí 15 centimetrů, na Luční boudě leželo ráno 12 centimetrů sněhu.
Během neděle budou na celém území pokračovat nízké teploty, udrží se kolem deseti stupňů Celsia. Od pondělí však budou klesat, postupně se sníží až na čtyři stupně. V noci by teploty mohly klesnout až k bodu mrazu.
V příštím týdnu očekávají meteorologové, že bude oblačno až zataženo a ojediněle déšť, na horách místy srážky a většinou budou sněhové. V závěru týdne budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.
V půlce listopadu by se pak mohla sněhová pokrývka posunout i mimo hory.
„Jsou to ale první předpoklady. Vše se bude ještě měnit a z naší strany postupně upřesňovat,“ napsali na sociálních sítích meteorologové ze stránky Meteo včasné varování.