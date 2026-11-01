Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše, výraznější nadílka se dá očekávat v půlce listopadu

Autor:
  9:51aktualizováno  10:08
V noci na neděli výrazně sněžilo na Šumavě a v Krkonoších, sníh pokryl Horskou Kvildu či Kubovu Huť, ale i skiareál ve Špindlerově mlýně. Studené teploty vydrží i v dalším týdnu, první výraznější sněžení se dá očekávat podle meteorologů v půlce listopadu.

Nejvíce nasněžilo v Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě. Praděd hlásí 15 centimetrů, na Luční boudě leželo ráno 12 centimetrů sněhu.

Během neděle budou na celém území pokračovat nízké teploty, udrží se kolem deseti stupňů Celsia. Od pondělí však budou klesat, postupně se sníží až na čtyři stupně. V noci by teploty mohly klesnout až k bodu mrazu.

Na Šumavě napadl sníh, pohled na Kubovu Huť. (1. listopadu 2026)
Na Šumavě napadl sníh, pohled na Horskou Kvildu. (1. listopadu 2026)
Sníh mají také ve Špindlerově mlýně, zde fotografie ze sjezdovky na Svatém Petru. (1. listopadu 2026)
Pohled ze Sněžky směrem na Pomezní boudy z webové kamery v pondělí dopoledne (12. října 2026)
7 fotografií

V příštím týdnu očekávají meteorologové, že bude oblačno až zataženo a ojediněle déšť, na horách místy srážky a většinou budou sněhové. V závěru týdne budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.

V půlce listopadu by se pak mohla sněhová pokrývka posunout i mimo hory.

„Jsou to ale první předpoklady. Vše se bude ještě měnit a z naší strany postupně upřesňovat,“ napsali na sociálních sítích meteorologové ze stránky Meteo včasné varování.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno

Schůze Sněmovny (23. října 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, zatím tedy jen v prvním čtení. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly...

Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše, výraznější nadílka se dá očekávat v půlce listopadu

Na Šumavě napadl sníh, pohled na Kubovu Huť. (1. listopadu 2026)

V noci na neděli výrazně sněžilo na Šumavě a v Krkonoších, sníh pokryl Horskou Kvildu či Kubovu Huť, ale i skiareál ve Špindlerově mlýně. Studené teploty vydrží i v dalším týdnu, první výraznější...

1. listopadu 2026  9:51,  aktualizováno  10:08

V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá

Požár střechy hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)

V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...

1. listopadu 2026  7:47,  aktualizováno  9:55

Jeden člověk zemřel a dva se zranili při dopravní nehodě na Benešovsku

ilustrační snímek

Při sobotní nehodě osobního auta u Jankova na Benešovsku zemřel řidič, dvě spolucestující utrpěly lehká zranění. Auto havarovalo do příkopu, řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel na...

1. listopadu 2026  9:25

Útok na největší kryptoměnovou burzu má na svědomí Severní Korea, potvrdila FBI

ilustrační snímek

Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy USD (137,5 miliardy Kč) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Binance...

1. listopadu 2026  9:19

V Kutné Hoře našli v kolejišti mrtvého člověka. Místo vlaků jezdí autobusy

ilustrační snímek

Nález mrtvého člověka v kolejišti poblíž nádraží v Kutné Hoře v neděli ráno zastavil železniční provoz mezi Kolínem a Kutnou Horou. Provoz je omezen ve všech směrech, vlaky nejezdí ani mezi Kutnou...

1. listopadu 2026  9:11

„Zničili jsme jejich jaderný program,“ chlubí se Trump směrem k Íránu

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Crossroads...

Spojené státy už zničily velkou část íránských vojenských kapacit, stále ale musí zasáhnout jeden či dva zbývající cíle, včetně předpokládaného jaderného zařízení známého jako Pickaxe Mountain...

1. listopadu 2026  8:14

Trump chce volební záznamy z Kalifornie, guvernér varuje před zásahem do voleb

Kalifornský guvernér Gavin Newsom na Mnichovské bezpečnostní konferenci (13....

Kalifornský guvernér Gavin Newsom varoval federální soudce před možnými pokusy vlády prezidenta Donalda Trumpa zabavit hlasovací lístky a další volební materiál při nadcházejících volbách do...

1. listopadu 2026  8:03

Řidiče čekají novinky. Otevře se obchvat Sezemic, D35 možná dosáhne až k Litomyšli

Mostní estakáda u Hrušové těsně míjí hřbitov. (29. října 2026)

Ačkoli do konce roku zbývají už jenom dva měsíce, Ředitelství silnic a dálnic slibuje v Pardubickém kraji ještě zprovoznit nebo zahájit několik očekávaných dopravních staveb. Už v pondělí odpoledne...

1. listopadu 2026  8:01

Trump zpochybnil brazilské volby, označil je za ostudu. Bolsonaro může zůstat v USA

Donald Trump na své halloweenské party na floridském sídle Mar-a-lago. (31....

Neúspěšný kandidát na brazilského prezidenta Flávio Bolsonaro může zůstat ve Spojených státech, jak dlouho bude chtít, prohlásil v noci na neděli americký prezident Donald Trump. Zároveň zpochybnil...

1. listopadu 2026  7:28

Venezuela zaútočila na pozice kolumbijských povstalců, došlo i na bombardování

Venezuelský voják hlídá v ulicích hlavního města Caracas. (13. listopadu 2025)

Venezuelská armáda podle nevládní organizace Fundaredes poprvé zaútočila na tábor kolumbijských povstalců z ELN ve státě Apure u hranic s Kolumbií, přičemž při bombardování mělo zemřít několik lidí a...

1. listopadu 2026  2:44,  aktualizováno  7:17

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Už není konkurence, jen síla kapitálu. Knihkupec o riziku predátorských e-shopů

Premium
Nezávislý knihkupec Jan Becher z Frýdku-Místku se obává o rozmanitost knižního...

Knihkupectví nezávislá na velkých řetězcích mizí z měst po celé republice. Dvoupatrová Kapitola Jana Bechera ve Frýdku-Místku patří k největším, které se stále drží. Kvůli výjimečně široké a kvalitní...

1. listopadu 2026

Exkluzivní průzkum: Rodiče mají strach o děti ve školách. Chtějí informace v krizích

Premium
ilustrační snímek

Příliš mnoho informací, ale ne vždy ty nejdůležitější. Více než třetina rodičů není spokojena s tím, jaké informace dostává od škol svých dětí, a uvítala by změny. A to především v krizových...

1. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.