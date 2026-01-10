Sníh se dál sype na Česko. Problémy jsou v dopravě, v Praze hrozí zpoždění

Upozornění pražského dopravního podniku na zpoždění autobusů se do odvolání týká dvacítky linek a trolejbusu číslo 58. Autobusy číslo 248 a 245 neobsluhují některé své zastávky, uvedl dopravní podnik.
Zavátá výhybka ve stanici Praha - Vyšehrad podle ČD zpozdila vlaky zhruba o 20 až 30 minut. Podle jejich předpokladu by se kolem 9:30 ale situace měla vrátit do normálu. Na svých webech o tom informovaly pražský dopravní podnik a České dráhy.
Ve Středočeském kraji dál sněží
Silnice ve Středočeském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností, v části kraje dál sněží.
„Zimní údržba probíhá bez komplikací a mimořádných událostí. V terénu je aktuálně nasazena technika na jednotlivých oblastech, Benešov – sedm sypačů, zejména podél D1, Kladno – 11 sypačů, zejména oblast Králův Dvůr a Beroun, Kutná Hora – šest sypačů, okolí Kutné Hory a Žandova, a Mnichovo Hradiště – deset sypačů. Další výjezdy techniky jsou postupně aktivovány i na ostatních oblastech kraje podle vývoje počasí,“ uvedla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
Na většině území kraje je nyní zataženo, teploty se pohybují od minus pěti do nuly stupňů. Podle předpovědi meteorologů má dál sněžit. Později odpoledne a večer by měly srážky od severovýchodu ustávat.
Uzavírka do Polska trvá
Na severu Čech silničáři prodloužili až do nedělního večera pro nákladní auta uzavírku hlavního tahu z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Komplikace na silnicích byly v sobotu ráno napříč republikou.
„Na základě trvající nepříznivé předpovědi počasí a zhoršené sjízdnosti silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraničním přechodu s Polskem informuji o prodloužení ukončení uzavírky pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny do neděle do 18:00,“ informoval Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má komunikace v Libereckém kraji na starosti.
Silnice na severu Čech jsou jinak s opatrností sjízdné. Teploty jsou ráno mezi minus devíti až minus třemi stupni Celsia. Meteorologové očekávají ustávání srážek po poledni, znovu sněžit by pak měl začít k večeru. Na horských silnicích v Libereckém kraji se místy tvoří sněhové jazyky.
Na západě Čech opět mírně sněží
V Karlovarském a Plzeňském kraji nad ránem opět mírně sněžilo. Hlavní tahy jsou sice chemicky ošetřené a sjízdné, na vedlejších silnicích a hlavně na horách může na silnicích sníh zůstávat, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Sněhové přeháňky se mají vyskytovat i během dne. Více sněhu má napadnout hlavně na jihu Plzeňského kraje. V Karlovarském kraji jsou silnice většinou mokré po chemickém ošetření nebo se zbytky sněhu a vyjetými pruhy. I na horách, v okolí Božího Daru, jsou silnice s opatrností sjízdné.
Na otevřených pláních se ale mohou vytvářet sněhové jazyky. Od pátečního večera napadlo několik centimetrů sypkého sněhu.
Dopravní komplikace v Královéhradeckém kraji
Sněžení v Královéhradeckém kraji komplikovalo na mnoha místech dopravu. Hasiči vyjížděli k řadě nehod, nejčastěji vytahovali zapadlá auta z příkopů. Většina nehod se obešla bez zranění, informovali hasiči v sobotu ráno na webu.
Kvůli nehodě kamionu u obce Kocbeře na Trutnovsku byla uzavřena hlavní silnice I/37 mezi Jaroměří a Trutnovem.
V Královéhradeckém kraji jsou silnice po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Sníh zůstává i na hlavních tazích a dálnicích. Silnice mohou namrzat. Na horských silnicích je uježděná vrstva sněhu, mohou se tvořit sněhové jazyky, vyplynulo z informací silničářů a meteorologů.
V Královéhradeckém kraji bude v sobotu zataženo, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, odpoledne od severu by měly oblačnost a srážky ubývat.
Zbytky sněhu na Olomoucku i Zlínsku
Na silnicích v Olomouckém kraji leží rozbředlý sníh či jeho zbytky po chemickém ošetření. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, někde jsou sněhové přeháňky či sněží.
Na Jesenicku leží na silnicích nižších tříd ujetý sníh krytý posypem. Na silnicích v kraji, které silničáři přes zimu nesolí, napadla nová vrstva sněhu.
Zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření leží také na silnicích na Zlínsku a Vsetínsku. Na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku jsou silnice většinou po ošetření mokré. Silničáři také varují před možným vznikem náledí a námrazy. Vyplývá to z informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Podobná situace panuje v dalších částech republiky, a to například v Moravskoslezském či Pardubickém kraji.