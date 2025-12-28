Na přelomu roku bude v Česku vydatně sněžit, hrozí závěje

Autor: ,
  9:44
V příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit. Zpočátku se to bude týkat hlavně hor na severu, postupně by ale mělo sněžit na většině území. Sníh se v menší míře objeví i v nižších polohách. Od úterý bude také větrno, na horách proto hrozí závěje a sněhové jazyky. Na síti X o tom v neděli informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
Sněhová kalamita na silnici u Konecchlumí na Jičínsku po cestě do Krkonoš. (6....
Až desítky centimetrů sněhu napadly na začátku víkendu na severovýchodě...
Sněžení komplikovalo ve čtvrtek ráno dopravu na Lipensku. (18. dubna 2024)
8 fotografií

„Příští týden si sněhu konečně užijeme a to hlavně na horách. První sněhová nadílka přijde již s ochlazením později v pondělí, v noci na úterý a ze začátku úterního dne,“ uvedl ČHMÚ. Do úterý může hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, patrně i Krušných horách a možná i v Jeseníkách a Beskydech nasněžit až deset centimetrů sněhu.

V nižších polohách může v pondělí ještě i pršet nebo padat déšť se sněhem. Nasněží tam jen místy maximálně jednotky centimetrů, mírně více sněhu napadne zřejmě v nižších polohách Českomoravské vrchoviny.

„Další velmi zajímavá sněhová situace přijde pak na Silvestra,“ podotkli meteorologové. Sněhu by mohlo být více, navíc bude dost foukat a to hlavně na horách, kde se budou tvořit závěje. Četné budou na Silvestra i sněhové jazyky. „Přesné úhrny sněhu na Silvestra zatím nebudeme zveřejňovat, nejistota je zatím příliš vysoká a dostupné globální modely s nižším rozlišením nedokážou navíc zachytit lokální maxima sněhu hlavně v horských oblastech,“ upozornili meteorologové.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Na horách ale podle nich napadne opět až deset centimetrů sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i tam by mohlo na většině území alespoň několik centimetrů napadnout. Nárazy větru budou mít v nížinách rychlost 55 a 70 km/h, na horách budou silnější.

„Další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší,“ dodali meteorologové.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová v roce 1972. Cigareta k ní neodmyslitelně patřila....

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

28. prosince 2025  10:46

Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Ledové kostky chladí medvědy v ZOO Praha. (1. července 2025)

Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické...

28. prosince 2025  10:40

Fatální nehoda mladého řidiče. Narazil do jiného auta a přes svodidla sjel do řeky

Policejní auto.

Mladý řidič v sobotu ve 23:30 mezi Mostem a Bílinou zřejmě nezvládl řízení, havaroval a později následkům nehody podlehl. Informoval o tom mluvčí policie Václav Krieger. Silnice I/13 byla krátce...

28. prosince 2025  10:04

Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá v Rozstřelu smrt Jana Masaryka

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatele, badatel a záhadolog Jaroslav Mareš.

Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 pod okny Černínského paláce – a česká společnost se desítky let pře o to, zda šlo o vraždu, nebo sebevraždu. Novinář a spisovatel Jaroslav Mareš o komplikované kauze...

28. prosince 2025

Na přelomu roku bude v Česku vydatně sněžit, hrozí závěje

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

V příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit. Zpočátku se to bude týkat hlavně hor na severu, postupně by ale mělo sněžit na většině území. Sníh se v menší míře objeví i v nižších polohách. Od úterý...

28. prosince 2025  9:44

Evropští vojáci by pro nás na Ukrajině byli legitimním cílem, prohlásil Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)

Pokud Evropa nasadí vojenské síly na Ukrajině v rámci takzvané koalice ochotných, stanou se legitimním cílem pro ruskou armádu. Pro agenturu TASS to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov....

28. prosince 2025  9:37

Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Mráz, déšť a ledovka komplikují dopravu v Česku. V Hostivicích leží poprašek...

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na Kunratice ve stejném okrese byly v...

28. prosince 2025  9:34

Kanada posílí podporu Ukrajiny. Poskytne jí více než 50 miliard korun

Kanadský premiér Carney se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou hospodářskou pomoc ve výši 2,5 miliardy amerických dolarů (zhruba 51 miliard korun). Uvedl to kanadský premiér Mark Carney, který se v sobotu sešel s ukrajinským...

27. prosince 2025  19:23,  aktualizováno  28. 12. 9:05

RECENZE: Zapletalův Cyrano, beaty plné citů. Poezie v hiphopové show zůstává

V rolích Cyrana, Roxany a Kristiána excelují Jiří Zapletal, Milana Gorská a...

Už když se před oponou ještě před zhasnutím objevila Maria Leherová coby spontánní prodavačka popcornu, cítil jsem, že to bude dobré. A bylo, víc než to. Ač trpím zdrženlivostí k závěrečným aplausům...

28. prosince 2025  8:13

Náboženství na Západě roste. Věřících přibylo díky mladým mužům a migrantům

Premium
Pravoslavná církev v USA slaví svátek Zjevení Páně. (6. ledna 2025)

Západní státy zaznamenávají překvapivý příklon obyvatel k náboženství. Ve Francii, Velké Británii či USA se k němu hlásí stále více lidí. Především mladí muži, kteří se tak vzpírají obvyklému obrazu...

28. prosince 2025

Rolls-Royce nebo červené Ferrari. Jaká auta si podnikatelé koupili na firmu

Premium
ilustrační snímek

Odečíst si DPH z ceny auta mohou podnikatelé od loňska pouze do výše dvou milionů korun. V roce 2023 tak plánovaná změna zahýbala s trhem luxusních vozů, podnikatelé se totiž snažili na poslední...

28. prosince 2025

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

28. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.