V horách na severu Čech sněží, bílo je na Ještědu i Klínovci. Místy hrozí náledí

Se zpožděním jen dvou dní od pranostiky svatého Martina do Česka dorazilo husté sněžení. První milimetry sněhu se od rána snáší v Krkonoších, v Krušných horách nebo na Ještědu, ale zase rychle tají. Smíšené srážky padají i v části Prahy. Postupem dne by se podle meteorologa Štefana Handžáka mračna mohla přesunout od středních poloh i na jih Čech. Na Moravu ani do Slezska pravděpodobně nedorazí. Zítra se čeká oteplení.