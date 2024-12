Povstalci i exilová opozice v neděli nad ránem ohlásili konec režimu syrského autoritářského prezidenta Bašára Asada, který zemi vládl 24 let. Údajně osvobodili Damašek a propustili vězně, nicméně...

Silný vítr v neděli zastavil provoz lanovky na Sněžku. Nebude jezdit v horním úseku z Růžové hory hory na vrchol. V sobotu lanovka jezdila v obou úsecích, vyplývá to z informací provozovatele.

Evropská filmová akademie (EFA) ocenila cenou za nejlepší film snímek Emilia Pérez francouzského režiséra Jacquese Audiarda. Akademie to oznámila v sobotu. Mezi nominovanými byl také český...

Oběsili ho na náměstí. Izrael na ostatky svého nejlepšího špiona čeká dodnes

Sto let brzy uplyne od narození Eliho Cohena. Izraelského národního hrdiny, který pronikl do nejvyšších pater syrské politiky a zásadním způsobem pomohl k vítězství v šestidenní válce. Zaplatil za to...