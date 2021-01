Po Václaváku po svých. Nebo metro zavřou coby vlek, vtipkuje muzeum o sněhu

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude celý následující týden ve znamení nízkých teplot a sněhu. Od pondělí také platí výstraha o silném větru a tvoření náledí, která přináší komplikace zejména řidičům.

Několik centimetrů sněhu napadlo v posledních dnech i v Praze. Někteří Pražané proto o víkendu vyrazili do středu metropole bobovat, například na Petřín. Zasněžené je i Václavské náměstí. Na to v úterý reagovalo Národní muzeum, které připomnělo i nesnadnou aktuální situaci lyžařských středisek. „Všechny prosíme, aby si ten Václavák vyšlápli pěkně po svých, nikdo přeci nechce, aby nám zavřeli i metro potom, co by bylo klasifikováno jako vlek,“ uvedlo muzeum.

Na status Národního muzea zareagovala s vtipem i Pražská integrovaná doprava. „My jen dodáme, že lyže je možné přepravovat v MHD zdarma, ale musí být v obalu!“

Česko se v současné době nachází v 5. stupni protiepidemiologického systému PES. To znamená, že musí být uzavřené lyžařské areály, respektive lanovky a hotely v nich.

Přesto však stovky lidí sjezdovky v areálech v posledních dnech využívaly alespoň k bobování a sáňkování. Jinde byli ještě vynalézavější. Například v lyžařském areálu na Čeřínku u Jihlavy se vlekaři rozhodli na sjezdovku pustit lyžaře, kteří se předem objednají. Za hodinové jízdné ve výši 500 korun je na kopec vytahovali sněžným skútrem.

Většinu z nich však majitelé skiareálů po několika dnech uzavřeli. Lidé dělali nepořádek, škody jsou navíc i na technickém sněhu, na který se zanášelo bláto.

O víkendu však hory opět zažívaly nápor turistů, tentokrát na ně vyrazili hlavně běžkaři. Policie v sobotu dopoledne musela uzavřít například obec Bedřichov na Jablonecku. Dopravní omezení policisté zrušili po šesti hodinách. Řidiči nerespektovali dopravní značení. Policie vyzvala lidi, aby se této lokalitě vyhnuli. Kolaps hlásily také Pustevny v Beskydech.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný chce situaci na horách probrat s Ústředním krizovým štábem i ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Ten řekl, že už neví, jak opatření jinak upravit. Na dotaz, jestli by nebylo lepší, kdyby byly horské skiareály v provozu a na dodržování opatření proti šíření koronaviru by dohlíželi jejich zaměstnanci, Hamáček reagoval, že ministerstvo zdravotnictví to nedoporučilo. „Ministerstvo řeklo, že otevření skiareálů je epidemicky rizikové,“ uzavřel ministr vnitra s tím, že například v jedné kabince by spolu v blízkosti jelo více lidí.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by mohly být české skiareály otevřeny podle rakouského vzoru. „Tedy opravdu přísná opatření, ale nechat vleky fungovat a mít to řízené. Pokud tomu neodpovídá epidemiologická situace, což musíme respektovat, pak se musí zapojit provozovatel, obec, policie,“ doplnil ministr.

Finanční ztráty provozovatelů vleků se šplhají ke statisícům, ztráty na tržbách však půjdou až do milionů. A výrazně je snížit se zřejmě nepodaří. Jenom technický sníh stojí statisíce až miliony, a ten jim navíc přes prázdniny ničili návštěvníci na bobech či na saních.