Na Liberecku leží sníh i na hlavních tazích, na východě Čech mohou silnice namrzat

Na severu Čech jsou silnice na Štědrý den s opatrností sjízdné. K ránu místy slabě nasněžilo, zejména v Libereckém kraji, kde sníh leží i na některých hlavních silnicích. Na východě Čech pak mohou některé silnice namrzat. Řidiči by měli být zvláště opatrní na vedlejších silnicích. Sněžku ve středu ráno dokonce zasáhl vítr o síle orkánu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jana Nedělková, MF DNES

V Ústeckém kraji jsou povrchy silnic převážně mokré, vyplývá z údajů od meteorologů a silničářů.

Teploty jsou ráno v Libereckém kraji mezi nulou až minus dvěma stupni Celsia, v Ústeckém kraji se pohybují mezi dvěma až minus jedním stupněm. Na horách je od minus tří do minus sedmi stupňů.

K ránu připadlo do jednoho centimetru sněhu, sníh je i v Liberci. Podle předpovědi by slabě sněžit mělo i v průběhu dne na horách a severních částech obou krajů, na ostatním území budou srážky jen ojedinělé. Odpoledne by srážky měly ustávat, oblačnost ubývat a ochlazovat se.

Nejvyšší denní teploty budou přes den obdobné, jako jsou ráno. Na horách v Libereckém kraji může vítr v nárazech dosahovat až 70 kilometrů v hodině.

Na východě Čech mohou silnice namrzat

Některé silnice na východě Čech mohou namrzat. Řidiči by měli být zvláště opatrní na vedlejších silnicích. Lokální námrazy hrozí třeba v okolí Lanškrouna v Pardubickém kraji, vyplynulo z informací silničářů.

Většina hlavních silničních tahů a dálnic v Královéhradeckém a Pardubickém kraji byla ráno sjízdná bez omezení. Vyskytovaly se sněhové přeháňky a bylo od minus pěti do plus jednoho stupně Celsia. Zejména v Královéhradeckém kraji byl silný vítr.

Některé vedlejší silnice byly ráno sjízdné se zvýšenou opatrností třeba v okolí Lanškrouna na Orlickoústecku, kde místy hrozily lokální námrazy. V okolí Suchého vrchu se držel poprašek nového sněhu.

V některých částech Královéhradeckého byla místy snížená viditelnost vlivem sněhových přeháněk a silného nárazového větru, vyplynulo z informací silničářů a meteorologů.

Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové a ukázali, kde bude sněžit

Ve středu má být na východě Čech oblačno až polojasno, na horách oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy sněžení, odpoledne slábnutí a ustávání sněžení a ubývání oblačnosti.

Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu

Sněžku ve středu ráno zasáhl vítr o síle orkánu. V nárazu v 06:55 dosáhl rychlosti přes 128 kilometrů v hodině, což je nad hranicí orkánu, která je 117,7 km/h. Vyplynulo to z informací na webu měřicí stanice na vrcholu hory.

Teplota na Sněžce se ráno pohybovala okolo minus 11 stupňů Celsia, pocitová teplota vlivem silného větru spadla pod minus 24 stupňů. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku nejede, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, uvedla na webu společnost Lanová dráha Sněžka. Situace se může změnit.

Na Šumavě napadne až 20 centimetrů sněhu, východ ČR zasáhne silný vítr

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 bylo ráno devět stupňů pod nulou, mlha a vítr dosahoval v nárazech rychlosti 57,6 km/h, vyplynulo z informací na webu Horské služby Krkonoše.

Meteorologové pro středu v Krkonoších předpovídají oblačno až zataženo, místy sněžení, odpoledne slábnutí a ustávání sněžení a ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno. Teplotní maxima budou minus šest až minus tři stupně Celsia, v oblastech nad tisíc metrů na mořem od minus devíti do minus šesti stupňů.

Na hřebenech hor může vítr dosahovat 70 km/h, později večer bude vítr zejména v nižších polohách slábnout.

