Patřila k nim podpora systému rozhlasového a televizního poplatku a výzva bývalým i současným radním České televize (ČT) k úhradě škody, kterou způsobili před šesti lety odvoláním dozorčí komise Rady ČT.
Nový bod ke zrušení dřívějších usnesení prosadila koalice podle návrhu místopředsedy výboru Ondřeje Babky (ANO).
Sněmovní legislativci podle něho potvrdili pochyby o tom, zda výbor přijal pětici usnesení procesně správně, když o nich poslanci hlasovali v bodě s názvem různé. Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob podotkl, že jediným procesním pochybením bylo to, že koalice nebyla přítomná v dostatečném počtu. Pozastavoval se nad tím, že koalice ve čtvrtek zvolila stejný postup jako opozice na jednání koncem dubna.
Dřívější usnesení výbor zrušil hlasy devíti členů za ANO, SPD a Motoristy. Proti byla šestice zástupců opozice ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Z jednání výboru se omluvil poslanec STAN Matěj Hlavatý.
Zánik pracovní skupiny
Čtvrtečním hlasováním členů mediálního výboru také prakticky zanikla jeho pracovní skupina k médiím veřejné služby, jejíž koordinátorkou byla Andrea Hoffmanová z opozičních Pirátů.
Rovněž tato expertní skupina vyzvala Klempíře ke stažení předlohy o médiích veřejné služby. Klempíř výzvy nevyslyšel, připomínkové řízení k návrhu zákona skončí v pátek. Předloha především převádí financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo) z poplatků na státní rozpočet. Opozice mluví o zmetku, jenž ohrožuje nezávislost ČT a ČRo.
Kvůli návrhu zákona už odbory a pracovníci ČT, ČRo a iniciativa Veřejnoprávně vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat poslání.
Zhruba čtyřmilionová škoda
Ve zrušeném usnesení k odvolání dozorčí komise Rady ČT v roce 2020 výbor koncem dubna konstatoval, že podle rozsudku Nejvyššího správního soudu bylo odvolání nezákonné a televizi vznikla zhruba čtyřmilionová škoda.
Jde o odškodnění odvolaným členům komise. Pro odvolání dozorčí komise hlasovalo kvůli výhradám k její práci deset televizních radních. Nejvyšší správní soud rozhodnutí rady později zrušil a pražský městský soud některým odvolaným členům komise přiznal náhradu škody.
Do Rady ČT nyní opět kandidují Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Xaver Veselý a Jiří Šlégr, po kterých by ČT případně mohla škodu vymáhat. Další z tehdy hlasujících radních, Vladimír Karmazín, už byl do rady znovu zvolen.
Další zrušené usnesení se týká úplatkářské aféry kolem Bradáče a Matochy. Výbor v něm pověřil Hoffmanovou, aby zajistila odborné posouzení zvukového záznamu, jenž má údajně zachycovat jejich rozhovor o nedoplatku peněz souvisejících s neurčenou volbou.
Nahrávku zveřejnil někdejší šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner. Bradáč a Matocha tvrdí, že se takový rozhovor reálně neodehrál, a odmítají obvinění či náznaky, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů rady ČT. Uvedli, že kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.