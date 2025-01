SPOLU může ještě vyhrát, soudí Nečas. Nemá na to lidi, oponoval Paroubek

Nečas s Paroubkem komentovali volební průzkum agentury STEM z letošního ledna. ANO by vyhrálo s 33,9 procenta hlasů nad SPOLU (18,4 procenta) a STAN s 9,4 procenta. Současná vláda by tak neměla většinu.

Dá se to ještě zvrátit? „Připomněl bych výsledky průzkumu veřejného mínění ze září roku 2021, v podstatě řádově dny před volbami. ANO 30 procent, SPOLU 20 procent, PirSTAN 18 procent. Jak to potom dopadlo? Bylo to nějak jinak,“ reagoval Nečas. Domnívá se, že letos to bude podobné jako v říjnu 2021.

„Zvrátit se to samozřejmě dá, je to devět měsíců, což je v politice strašně dlouhá doba. Rozhodovat budou emoce, rozhodovat bude nálada především v závěru volební kampaně,“ uvedl bývalý premiér za ODS. Podle něj bude klíčové, komu se podaří dostat své voliče k volbám a komu ne.

Naopak Paroubek si nemyslí, že by se situace ještě vyvinula ve prospěch SPOLU. „V politice je možné mnohé, ale zázraky asi nejsou obvyklé. Myslím si, že na tento rozdíl mezi opozičními a vládními stranami se nějakou dobu zadělávalo. Samozřejmě by mohlo dojít ke zvratu, kdyby v čele vládní koalice byly figury, které by to dokázaly zvrátit. Já tam takové osobnosti nevidím,“ řekl.

Zároveň si není jistý, jestli program SPOLU někoho dokáže oslovit. Kritizoval změny v zákoníku práce. „Nadchne mnoho zaměstnanců,“ sarkasticky poznamenal k úmyslu zavést výpověď bez udání důvodu.

„Úkoly ryze politického charakteru jsou tak málo atraktivní pro významnou část veřejnosti, zejména střední vrstvy, které se mohou přelít na jednu nebo druhou stranu. Nemyslím si, že se přelijí,“ konstatoval Paroubek.