Proti byl sice jen Jaroslav Foldyna (SPD), ostatní zástupci vládních stran se ale hlasování zdrželi. Zdůvodnili to formulací navrhovaného stanoviska výboru. Podle Matěje Hlavatého (STAN) i Gabriely Sedláčkové (Motoristé) by se výbor mohl na příštím jednání shodnout na vhodnějších formulacích.
Výbor měl podle Ester Weimerové (STAN) konstatovat právo veřejnosti na informace a vyzvat veřejné instituce a jejich zástupce, aby přístup novinářů neselektovali „na základě obsahu jejich kritiky“.
Šéfredaktoři iDNES.cz a MF DNES se vymezují vůči diskriminačnímu chování hokejového svazu
Reagovala tak na postoj ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky, který odmítl na svůj briefing koncem ledna odmítl vpustit novinářku Zdislavu Pokornou z Deníku N.
Šéfredaktoři deseti českých médií následně vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Macinka poté uvedl, že výzvě vyhoví.
Macinkův původní postoj hájil poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek, podle něhož by zástupci Deníku N neměli být ani ve Sněmovně, připomenula Weimerová.
Absurdní hysterie, míní Sedláčková
Deník N psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorství je připisováno Turkovi. Naopak moderátorka a bývalá Turkova asistentka Sedláčková ve stejný den uvedla, že s původním Macinkovým postojem úplně nesouhlasila a že Turek o akreditacích novinářů do Sněmovny nerozhoduje.
Na druhou stranu kritiku Macinky označila za absurdní hysterii a poukázala na to, že i předchozí koalice si vybírala, koho na své akce vpustí. Podobně argumentoval i Ondřej Babka (ANO), který zmínil například Parlamentní listy.
Média bojují samoregulací i za svoje lepší postavení vůči velkým online platformám
Babka považuje stanovisko navrhované poslankyní STAN za plytké a nedomyšlené. Podle něj je třeba selektování provádět z hlediska kapacity sálu, kde se akce koná, nebo z bezpečnostních hledisek. Znemožnilo by to například vpouštět dezinformační média, podotkl poslanec.
Weimerová připomenula, že se podobné stanovisko pokoušela zařadit už na program jednání Sněmovny na konci ledna. Ani tehdy ale nezískala dostatek hlasů.