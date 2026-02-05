Plytké a nedomyšlené, řekl o výzvě nediskriminovat novináře poslanec za ANO

Autor: ,
  18:44
Opozice ve sněmovním mediálním výboru ve čtvrtek neprosadila výzvu veřejným institucím a jejich zástupcům, aby neodmítali přístup novinářům na své akce kvůli tomu, že kriticky popisují jejich činnost. Návrh nebyl přijat nejtěsnější většinou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...
Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil (9. ledna...
Volba předsedy mediálního výboru. Na snímku Matěj Hlavatý. (13. listopadu 2025)
Volba předsedy mediálního výboru. Na snímku Ondřej Babka (ANO). (13. listopadu...
8 fotografií

Proti byl sice jen Jaroslav Foldyna (SPD), ostatní zástupci vládních stran se ale hlasování zdrželi. Zdůvodnili to formulací navrhovaného stanoviska výboru. Podle Matěje Hlavatého (STAN) i Gabriely Sedláčkové (Motoristé) by se výbor mohl na příštím jednání shodnout na vhodnějších formulacích.

Výbor měl podle Ester Weimerové (STAN) konstatovat právo veřejnosti na informace a vyzvat veřejné instituce a jejich zástupce, aby přístup novinářů neselektovali „na základě obsahu jejich kritiky“.

Šéfredaktoři iDNES.cz a MF DNES se vymezují vůči diskriminačnímu chování hokejového svazu

Reagovala tak na postoj ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky, který odmítl na svůj briefing koncem ledna odmítl vpustit novinářku Zdislavu Pokornou z Deníku N.

Šéfredaktoři deseti českých médií následně vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Macinka poté uvedl, že výzvě vyhoví.

Macinkův původní postoj hájil poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek, podle něhož by zástupci Deníku N neměli být ani ve Sněmovně, připomenula Weimerová.

Absurdní hysterie, míní Sedláčková

Deník N psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorství je připisováno Turkovi. Naopak moderátorka a bývalá Turkova asistentka Sedláčková ve stejný den uvedla, že s původním Macinkovým postojem úplně nesouhlasila a že Turek o akreditacích novinářů do Sněmovny nerozhoduje.

Na druhou stranu kritiku Macinky označila za absurdní hysterii a poukázala na to, že i předchozí koalice si vybírala, koho na své akce vpustí. Podobně argumentoval i Ondřej Babka (ANO), který zmínil například Parlamentní listy.

Média bojují samoregulací i za svoje lepší postavení vůči velkým online platformám

Babka považuje stanovisko navrhované poslankyní STAN za plytké a nedomyšlené. Podle něj je třeba selektování provádět z hlediska kapacity sálu, kde se akce koná, nebo z bezpečnostních hledisek. Znemožnilo by to například vpouštět dezinformační média, podotkl poslanec.

Weimerová připomenula, že se podobné stanovisko pokoušela zařadit už na program jednání Sněmovny na konci ledna. Ani tehdy ale nezískala dostatek hlasů.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Temný princ potápí britskou vládu. Zoufalý premiér musí někoho obětovat

Premium
Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem...

Polovina Británie ho obdivovala, druhá nenáviděla. Lord Peter Mandelson si za čtyři dekády v politice vysloužil pověst schopného a cynického technologa moci, to on kdysi udělal z ušmudlaných...

5. února 2026

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58

Írán zadržel v Perském zálivu dva ropné tankery, informují tamější státní média

Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)

Íránské revoluční gardy zadržely dvě zahraniční plavidla s milionem litrů paliva, uvádějí místní státní média. Incident u ostrova Fársí je dalším ze série zásahů v jedné z nejdůležitějších námořních...

5. února 2026  18:51

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Minimálně tři lidé jsou zranění

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Ve vlakové soupravě se zranili minimálně tři lidé, mezi nimi i strojvůdce a několik cestujících. Provoz na trati je...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  18:48

Plytké a nedomyšlené, řekl o výzvě nediskriminovat novináře poslanec za ANO

ilustrační snímek

Opozice ve sněmovním mediálním výboru ve čtvrtek neprosadila výzvu veřejným institucím a jejich zástupcům, aby neodmítali přístup novinářům na své akce kvůli tomu, že kriticky popisují jejich...

5. února 2026  18:44

Byl bych lepším ministrem, než je Pavel prezidentem, řekl podnikatel Chlad

Byl bych lepším ministrem, než Petr Pavel prezidentem, říká miliardář Chlad

Podnikatel a výrazný sponzor strany Motoristé sobě Richard Chlad zmínil, že by se mohl ministrem životního prostředí stát nakonec on sám. „Byl bych rozhodně lepším ministrem životního prostředí, než...

5. února 2026  18:23

Urazil Trumpa, nepřál mu nobelovku. USA přerušily styky s šéfem polské sněmovny

Maršálkek Sejmu, předseda dolní komory polského parlamentu Wlodzimierz...

Velvyslanectví Spojených států ve Varšavě přerušuje veškeré styky s maršálkem Sejmu, tedy s předsedou dolní komory polského parlamentu. Důvodem jsou urážky a nedostatek úcty k americkému prezidentovi...

5. února 2026  18:08

Slovenská vláda ustála hlasování o nedůvěře. Její poslanci ji podrželi všichni

Slovenská sněmovna hlasovala o návrhu opozice svrhnout vládu. (5. února 2026)

Slovenská vláda podle očekávání přečkala hlasování sněmovny o opozičním návrhu na její odvolaní. K opozici se při hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu premiéra Roberta Fica nepřidal žádný vládní...

5. února 2026  17:32,  aktualizováno  17:46

Novinář a spisovatel Patrik Banga potrápil soutěžícího v televizním kvízu

Hostem pořadu Rozstřel je novinář a muzikant Patrik Banga.

Novinář a hudebník Patrik Banga z iDNES.cz se dostal do televizního kvízu. Stal se námětem pro soutěžní otázku. V pořadu Kde domov můj? měl soutěžící Tomáš doplnit jeho jméno, aby získal 15 bodů....

5. února 2026  17:30

Pavel přijal na Hradě Zůnu a Řehku. U novinářů se nezastavili

Kandidát na ministra obrany za SPD Jaromír Zůna po přijetí u prezidenta Petra...

O strategii rozvoje a výstavby české armády a nastavení vzájemné spolupráce a komunikace jednal ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě prezident Petr Pavel s ministrem obrany Jaromírem Zůnou a...

5. února 2026  10:31,  aktualizováno  17:25

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Beru to jen jako politickou deklaraci, řekl Havlíček k vizi dvourychlostní Evropy

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přichází na zasedání vlády, která...

Havlíček odmítá dělení EU podle dvourychlostní Evropy. Ministr průmyslu Karel Havlíček po berlínských schůzkách označil nápad na užší spolupráci šesti vybraných zemí za politickou deklaraci. S...

5. února 2026  17:21

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

5. února 2026  17:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.