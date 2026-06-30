Poslanci mají jednat o zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Zvýšení rodičovského příspěvku patří mezi hlavní předvolební sliby ANO a je zakotveno také v programovém prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.
Změna zákona si podle návrhu vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun v roce 2027, zhruba 1,62 miliardy korun v roce 2028 a asi 2,85 miliardy korun v roce 2029.
Část opozičních poslanců chce do zákona doplnit pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku podle inflace.
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Další pozměňovací návrhy se týkají také státní sociální pomoci, takzvané superdávky. Podpora na bydlení by se mohla od října stanovovat podle skutečných nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by se nově mohli zařadit také samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo současné hranice sedmi let.
Ve druhém čtení mají poslanci projednat také novelu týkající se trestného činu neplacení výživného. V současnosti hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří déle než čtyři měsíce neplatí výživné, byť i z nedbalosti, a vystaví tím vyživovanou osobu nebezpečí nouze.
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Novela rozšiřuje trestní postih i na další případy neplacení alimentů trvající déle než čtyři měsíce. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění vyživovací povinnosti. Soudy by za něj mohly ukládat až roční trest odnětí svobody. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo v případě, že by neexistovala naděje na nápravu pachatele jiným trestem.
Návrh předložili premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Kritici namítají, že zpřísnění trestů nevede k vyšší úhradě výživného.