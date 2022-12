Poslanci zvýší přídavky na děti, upraví podmínky k příspěvku na bydlení

Od ledna by se měly zvýšit přídavky na dítě o 200 korun měsíčně a měly by být ve výši od 830 do 1580 korun měsíčně.

Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Výše přídavku závisí na věku dítěte i na tom, zda aspoň jeden z rodičů pracuje.

Podle věku dítěte pobírají nyní rodiny na dítě 630, 770 či 880 korun měsíčně. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či má důchod, je dávka o 500 korun vyšší a činí 1130, 1270 či 1380 korun měsíčně.

Ministr práce a sociálních věcí chystá také nařízení, kterým se má zvýšit od ledna o 5,2 procenta životní a existenční minimum, čímž vznikne nárok na přídavky na dítě či další dávky většímu okruhu příjemců.

Sjednotit by se měly i podmínky nároku na příspěvek na bydlení pro obyvatele Prahy a ostatních obcí. Nárok na příspěvek na bydlení má ten, jehož náklady na bydlení přesahují 30 procent čistého příjmu rodiny a zároveň těchto 30 procent není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. V Praze byla dosud rozhodná hranice pro nárok na příspěvek na bydlení 35 procent čistého příjmu rodiny.

Do započitatelných příjmů domácností se nově nemají zahrnovat příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a přípravy, příjmy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti dětí v průběhu prázdnin, tedy brigád.

„Schválení tohoto návrhu je reakce naší vlády na rychle rostoucí životní náklady, které souvisejí především s nárůstem cen energií a s vysokou inflací,“ řekl premiér Petr Fiala po jednání vlády, když schválila tento návrh.

Měsíční náklady na příspěvek na bydlení odhaduje ministerstvo práce a sociálních věcí pro příští rok na 1,11 miliardy korun, z toho 923 milionů korun představují náklady pro stávající příjemce a na 189 milionů korun jsou odhadovány náklady pro nové příjemce příspěvku na bydlení. Roční náklady odhaduje ministerstvo zhruba na 13,3 miliardy korun. Dopady navýšení přídavku na dítě vyčíslilo asi na 666 milionů korun navíc za rok.

Ve čtvrtek jsou rovněž ve Sněmovně na programu pravidelné interpelace na premiéra a na další členy vlády.