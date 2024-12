Scházíme se, aby premiér měl příští rok o 19 tisíc vyšší plat, řekl Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Netušil jsem, že nenažranost vládních politiků je nekonečná,“ řekl lídr opozičního hnutí ANO.

Jednání Sněmovny v pátek znovu vypadá tak, jak v poslední době velmi často. Než se poslanci dostanou k projednávání návrhů, předchází velmi dlouhé vystoupení některého z opozičních poslanců, kteří mají právo na přednostní a neomezeně dlouhé vystoupení. K takovým patří i Babiš.

Hájil návrh ANO zmrazit platy politiků na pět a ohradil se proti tomu, že by to také znamenalo, že by o to více vyskočily po těchto pěti letech, protože platy politiků se vypočítají podle mnoho let domluveného algoritmu v návaznosti na vývoj mezd v nepodnikatelské sféře. Babiš argumentuje, že během pěti let zmrazení výše platů by politici mohli najít shodu na jiném způsobu výpočtu, kolik mají za svou práci dostávat.

Předseda poslaneckého klubu STAN Josef Cogan navrhl, aby vládní návrh, který se týká platů politiků, Sněmovna projednávala od 11 hodin.

Navýšení platů o 6,95 procenta navrhla vláda

Navýšení platů o 6,95 procenta navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po kritice původního plánu vlády zvýšit je v příštím roce o 13,7 procenta.

Z vládního návrhu vyplývá, že by se plat poslance a senátor zvýšil příští rok o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně a plat prezidenta by činil 365 tisíc korun, o 23 800 korun víc než je teď.

„Tento návrh není jen nespravedlivý, je nemravný,“ řekl Babiš, který si vzal ve Sněmovně v pátek ráno slovo a mluvil hodinu a čtvrt.

K novele budou moci poslanci ve druhém čtení podávat pozměňovací návrhy.

ANO a SPD prosazují pětileté zmrazení platů vrcholných politiků, Piráti stanovení hranice pro meziroční růst platů ústavních činitelů na nejvýše šest procent a snížení náhrady na dopravu zákonodárců až o čtvrtinu. TOP 09 chce krátit poslancům a senátorům platy při vysokém zadlužení státu.

Ještě před jednáním o platech politiků by Sněmovna mohla dokončit jednání o novele zákona o elektronických komunikacích, kterou chce koalice zároveň o dva roky odložit dokončení digitalizace služeb státu. Opozice to kritizuje a označila to za přílepek, které odmítá Ústavní soud.