Poslanci budou jednat o změně, která má usnadnit výměnu státních úředníků

Nová norma zruší tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 80 procent platu. Po přijetí nového zákona mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen z 60 na 20 dní. Při systemizaci by se stát mohl zbavit úředníka hned.
Služební zákon, jehož cílem bylo odpolitizovat státní správu a který má být zrušen, platí od roku 2015. Česko k jeho přijetí přiměla Evropské unie kvůli zajištění neutrality a nezávislosti rozhodování státního aparátu.
„Loajální loutky, to je váš cíl, uděláte z nás banánovou republiku,“ řekla ve Sněmovně šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová, když změnu projednávali poslanci na konci května.
„Nepřináší nic, čím by byl atraktivní pro mladé lidi, aby vstupovali do státní správy,“ kritizuje návrh koalice předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Ale celá opozice není striktně odmítává „Žádný konec demokracie, to určitě není pravda,“ řekl místopředseda ODS Karel Haas.
V související novele dalších zákonů se bude hlasovat o zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Opozice kritizuje imožné uzákonění funkčního období tajemníků a ředitelů obecních a krajských úřadů.
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Opozice vsadila na obstrukce. Osm hodin blokovala schválení programu schůze
Není zatím jasné, zda i ve středu bude pokračovat „výstražná obstrukce“ ze strany opozice, která ve středu více než osm hodin blokovala jednání Sněmovny, protože nesouhlasí se záměrem koalice ANO, SPD a Motoristů sobě převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Sněmovna v úterý schválila jen program schůze, jinak ani ťuk.
Přitvrzení vůči uprchlíkům před Putinovou válkou
Odpoledne mají poslanci projednávat povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než 90 dnů. Dosud je dobrovolná.
Začít projednávat mají i vládní návrh na zpřísnění podmínek dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků před ruskou agresí. Válku proti Ukrajině na jejím území rozpoutala vojska ruského diktátora Vladimira Putina.
Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny, má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také v případě trestního či správního vyhoštění.
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Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Říká, že bojuje proti „dávkové turistice“
Lidé, kteří žádají o humanitární dávku, musí být zaměstnaní, podnikat nebo být evidováni na úřadu práce. Podmínky se nebudou týkat dětí, studentů ani seniorů s dočasnou ochranou. Žadatelé o humanitární dávku se budou muset zdržovat na území České republiky alespoň 16 dnů v měsíci, za který dávka náleží.
Humanitární dávku podle ministra vnitra Lubomíra Metnara pobíralo v březnu zhruba 90 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou z Ukrajiny.
Změnit se má úprava týkající se provozu vozidel s ukrajinskou státní poznávací značkou. Novela zavádí povinnost pro řidiče vozidel s ukrajinskou registrační značkou nechat si vozidlo zapsat do českého registru vozidel. Automobily tak budou podléhat pravidelným technickým kontrolám.