Poslanci budou jednat o zrušení více než deseti tisíc nadbytečných předpisů

Nadbytečné předpisy jsou zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě.

Novela ruší přes 6600 takzvaných vyhaslých právních předpisů a více než 3600 předpisů, které už v minulosti zrušilo některé obecné ustanovení, ale v právním řádu se nadále objevovaly.

Podmínka negativního lustračního osvědčení pro členy vlády

V programu schůze je i vládní návrh, podle nějž by se členem vlády mohl stát jen člověk s negativním lustračním osvědčením. To už dříve platilo a ministr vnitra Vít Rakušan to chce do zákona vrátit. Není ale jisté, že se k tomu poslanci dostanou. Sněmovna má jednat tento týden jen v úterý a ve středu.

Poslanci ANO minulý týden neprosadili vyslovení nedůvěry vládě. „Nás ale neumlčíte, my budeme dál mluvit,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Poslanci ANO se podle ní budou dál snažit o projednání témat, které podle opozice vláda s poslanci řešit nechce.

„Je obrovský chaos ve zdravotnictví, akutní nedostatek léků, pociťují to všichni kolem sebe. Jsou problémy v sociální oblasti, máme nejvyšší ceny energií a plynu v paritě kupní síly v Evropské unii a inflace je pátá nejvyšší v Evropské unii,“ říká Schillerová.