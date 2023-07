Poslanci budou jednat o zpřísnění u předčasných penzí i zpomalení valorizace

Sněmovna bude pokračovat ve schvalování vládního návrhu, který se týká zpřísnění pravidel pro odchod do předčasného důchodu a zpomalení valorizací penzí. Předčasný důchod by měl být možný nejvýše 3 roky před dosažením důchodového věku místo dosavadních pěti let. Jít do předčasného důchodu budou moci lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let.