Cizinec, který bude vyhoštěn z České republiky, už nebude moci požádat o azyl.

Do jednoho by také měla být spojena řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také úředně určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních. Zpřísnění azylových a migračních pravidel reaguje na migrační pakt Evropské unie.

„Přestaňme říkat, že migrační pakt je pozváním pro migranty. Tohle je zpřísnění podmínek pro ilegální migraci,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Změny migračních a azylových pravidel bude ve čtvrtek Sněmovna projednávat ve druhém čtení, kdy se ještě neschvalují, ale poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy.

Koalice chce stihnout prosadit zpřísnění pravidel pro nelegální migranty a žadatele o azyl v České republice ještě do voleb do Sněmovny, které budou na začátku října,

Na mimořádné schůzi by měli poslanci ve čtvrtek posoudit také například zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů a zákaz prodeje zábavní pyrotechniky na tržištích a ve stáncích. Návrh programu obsahuje celkem osm bodů. Opozici vadí, že je mimořádná schůze ve čtvrtek, takže se nebudou konat interpelace na premiéra a na další členy vlády.

Přímý přenos jednání Sněmovny

Na tržištích a ve stáncích bude možný prodej jen nejméně bezpečné pyrotechniky

Návrh zákona o pyrotechnice, který Sněmovna také projedná ve druhém čtení, by na tržištích a ve stáncích umožňoval prodej jen nejméně nebezpečné kategorie těchto výrobků, třeba bouchacích kuliček.

Obce mají dostat právo zakázat používání pyrotechniky na své území. Současně návrh stanoví vzdálenost minimálně 250 metrů, kterou budou muset lidé při odpalování pyrotechniky dodržovat. Platit to bude v případě nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků pro zvířata, záchranných stanic či zoologických zahrad.