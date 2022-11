Poslance čeká bitva o změnu způsobu volby členů Rady České televize

„Takzvané liberálně demokratické koalici se nedaří převzít plnou kontrolu nad Českou televizí,“ kritizuje návrh poslanec Jaroslav Foldyna z SPD.

„Dochází k pokusu politicky ovládnout média veřejné služby,“ řekl také poslanec ANO Aleš Juchelka.

Počet členů Rady ČT se má také zvýšit z 15 na 18. Dvanáct radních mají volit poslanci a šest Senát. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná.

Návrhy na členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mají podávat nově organizace, které existují aspoň deset let a představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. To má eliminovat návrhy od nových, účelově založených sdružení.

„Jsme připraveni tuto změnu prosadit přes odpor ANO i SPD,“ řekl k připravené novele zákona ministr kultury Martin Baxa z ODS. Cílem novely je podle něj posílení nezávislosti veřejnoprávních médií.

Sněmovna měla začít změnu zákon projednávat před třemi týdny, ale zabránil tomu šéf SPD Tomio Okamura tříhodinovým projevem k úpravám programu schůze. U mimořádných schůzí poslanci navržený program nelze měnit ani upravovat.