Změna zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví

Josef Kopecký
  6:05
Poslanci se budou zabývat novým zákonem o účetnictví, který má zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy i možnost účtovat ve více funkčních měnách. Návrh také ruší pro malé neziskové organizace povinnost vést účetnictví. Změna se týká zejména spolků, které nejsou plátci DPH a mají roční příjmy i úhrn aktiv nižší než tři miliony korun.
V současnosti tyto organizace mohly vést jednoduché účetnictví a nemusely vést podvojné.

Nově budou moci účtovat v téměř jakékoli měně, která se neznehodnocuje v důsledku hyperinflace. Pro některé podniky by to mohlo znamenat menší počet kursových přepočtů.

Funkční je ta měna, v níž podnik ekonomicky nejvíce působí. Podnikatelé již nyní můžou účtovat v eurech, amerických dolarech nebo britské libře.

Podle nového zákona se na leasing bude pohlížet jako na koupi majetku. Nájemce ho zahrne do své rozvahy a bude o něm účtovat včetně odpisů.

Poslanci budou také schvalovat pravidla, podle nichž budou poslanecké kluby dostávat ze sněmovního rozpočtu peníze na svůj provoz. Pevná částka má podle návrhu činit 27 tisíc korun a základní částka na každého poslance 5 845 korun. Za opoziční poslance je dotace ze zákona o třetinu vyšší, byla by tedy 7599 korun.

Odpoledne jsou na programu interpelace na premiéra Andreje Babiše a potom i na členy vlády.

