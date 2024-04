Poslanci budou rozhodovat o změně vodního zákonu po velké havárii na Bečvě

„Nově se v zákoně zakotvuje především povinnost kontinuálního sledování vypouštění odpadních vod, zavádí se registr výustí ze zdrojů znečištění, upřesňuje se ohlašovací povinnost při havárii,“ popsal Hladík.

Je ale možné, že Sněmovna předlohu patrně vrátí kvůli možnosti dalších úprav do druhého čtení.

Otravu Bečvy z 20. září 2020, při níž uhynulo přes 39 tun ryb, podle rozhodnutí vsetínského okresního soudu z loňského října způsobila společnost Energoaqua. Trest ale firmě neuložil. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná.

Firma se však při havárii podle soudkyně Ludmily Gerlové mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí. Ředitele podniku Oldřicha Havelku obžaloby zprostil.

Změna vymezení trestného činu znásilnění

Poslanci by již středu mohli schvalovat změnu vymezení znásilnění v trestním zákoníku ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Nově budou tresty za založené na zásadě, že „ne“ znamená „ne“. Na úpravě vymezení trestného činu znásilnění se dohodly koalice a opozice.

Úprava vychází z toho, že pokud je toho osoba schopna, má jakkoli projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem. Má se za to, že člověk standardně dokáže dát nesouhlas najevo, ať již verbálně nebo neverbálně – gestem, zaujetím obranné pozice, pláčem.

Vládní návrh novely upravuje i pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití.

Nová možnost hromadných žalob

Sněmovna by měla schvalovat také uzákonění hromadných žalob. Mají dát spotřebitelům a zřejmě také drobným podnikatelům právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek.

Hromadné žaloby se mohou týkat zejména případů, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem a mikropodnikům soudit kvůli nákladům řízení. V Česku zatím možnost hromadných řízení neexistuje.