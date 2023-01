Poslanci jednali o vysílání vojáků, Černochová se zaštítila slovy Babiše

Jde o rozšíření práva vlády vyslat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů bez souhlasu Parlamentu. Přibýt má možnost vlády to udělat v případě ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Na jednání výboru dorazil s ministryní obrany Janou Černochovou i náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Andrej Babiš v roce 2019 jako premiér řekl, že problémy s legislativou se týkají případného rychlého vyslání speciální jednotky do zahraničí. „Pokud by se něco stalo, bylo potřeba rychle rozhodnutí, tak je to dost složité, komplikované,“ poznamenal s tím, že nutnost vyslání jednotky může být v řádu hodin a může i nastat potřeba tajné operace. Jeho slova předčítala poslancům v úterý ministryně.

Vláda nyní může vyslat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích. O takovém rozhodnutí informuje neprodleně obě komory Parlamentu, každá ho může nadpoloviční většinou členů sama zrušit.

V důvodové zprávě k návrhu změny článku 43 Ústavy České republiky se uvádí, že změnu vláda předkládá v reakci na agresivní chování Ruska. To vyvrcholilo vojenským napadením Ukrajiny v únoru 2022. S tím souvisí i bezprecedentní množství bezpečnostních hrozeb, které spočívají zejména v terorismu, nelegální migraci a nestabilitě v zemích v blízkosti členských států NATO a Evropské unie.

Poslanci z výboru pro obranu změnu Ústavy podpořili. Proti byl poslanec SPD Radovan Vích, hlasování se zdrželi dva poslanci ANO a šéf výboru, bývalý ministr obrany Lubomír Metnar se nepřihlásil k hlasování. Před tím tři přítomní poslanci ANO podporovali návrh Vícha na přerušení jednání o návrhu.

Pro vládu není postoj poslanců ANO dobrým znamením, protože koalice má ve Sněmovně 108 poslanců a potřebuje ke změně Ústavy pomoc opozičních poslanců, aby návrh prošel, minimálně hlasy tří pětin poslanců, tedy nejméně 120 z 200 poslanců.