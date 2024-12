Poslanci začnou měnit trestní zákoník, dá víc přednost alternativním trestům

Více se bude podle Blažka trestat předsudečné násilí a nově má být trestné i zveřejňování doma natočených intimního videjí či fotografií bez souhlasu všech, kdo jsou zobrazeni.

Novinkou má být dekriminalizace pěstování konopí pro vlastní potřebu v omezeném množství. „Odstraňujeme v určité míře trestnost pěstování konopí. Slýchám různě kritiku, že to mohlo být více, než je to navrženo, to znamená 100 gramů míti doma a moci pěstovat pět kytek, když to řeknu takto lidově a nebýt za to trestně odpovědný,“ řekl po jednání vlády Blažek.

Na výrazné uvolnění pravidel ohledně marihuany, která se získává usušením konopí, tlačili Piráti, když byli ještě ve vládě, a dekriminalizace pěstování konopí pro vlastní potřebu zůstala v návrhu změny trestního zákoníku i poté, co Pirátská strana kabinet Petra Fialy opustila.

Piráti ale návrh ministerstva kritizují. „To, jak je to navrženo, nedává smysl. Z každé rostliny můžete vypěstovat až 300 gramů. Je to absurdní,“ komentoval návrh poslanec opozičních Pirátů a ještě donedávna vicepremiér Ivan Bartoš.

Snížit se mají tresty a neplacení alimentů. U zanedbání povinné výživy mají být trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Pachatelům má nově hrozit maximálně roční vězení.

Blažek je připraven zapracovat návrhy opozice

Poslanci začnou změnu trestního zákoníku posuzovat v prvním čtení, přitom už příští rok na podzim končí volební období. „Bez spolupráce s opozicí se to samozřejmě stihnout nedá,“ připustil ministr spravedlnosti. Před schvalováním zákona ve Sněmovně bude kvůli tomu Blažek jednat se zástupci ANO i SPD. A prohlásil, že je připraven do zákona zapracovat i návrhy opozičních poslanců.

Sněmovna by měla zahájit také projednávání poslanecké novely o vyšší peněžité pomoci obětem trestných činů. Předloha má zavést i individuální vzdělávací plány pro soudce. Pomoc obětem se má odvíjet od průměrné hrubé mzdy, což zajistí její valorizaci do budoucna.

Na programu schůze je rovněž novela, která by měla podle předkladatelů co možná nejvíce přiblížit péči o děti v dětských domovech obvyklému rodinnému životu. Zřizovatelé dětských domovů by také měli dávat přednost poskytování služeb v běžných bytech a domech před ústavy.

Poslanci by měli projednat v prvním čtení také omezení množství odkladů povinné školní docházky. Školská novela by navíc změnila hodnocení žáků v první a druhé třídě, neměli by dostávat známky, ale slovní hodnocení.