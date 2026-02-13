Koalice chce řešit změnu jednacího řádu. Odmítla jednání o Okamurovi i o L-159

Josef Kopecký
Přímý přenos   11:08aktualizováno  11:53
Poslanci by měli znovu, už potřetí řešit úpravu svého jednacího řádu, která má pomoci zrychli jednání a omezit obstrukce. Usiluje o to koalice. Nyní se hlasuje o návrzích na úpravu programu páteční schůze.

Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob jménem pěti opozičních klubů navrhl jednat o odvolání předsedy Sněmovny Tomia Okamury, šéfa hnutí SPD.

Jakob řekl, že je to jasná žádost 92 poslanců pěti stran, a podivil se, že vládní koalice brání zařazení takového bodu jednání, jako kdyby si nebyla jista tím, že má spolehlivou většinu, aby v hlasování o odvolání Okamuru uhájila.

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zařazení takového bodu, podle očekávání odmítla.

Poslanec STAN Matěj Hlavatý neprosadil zařazení bodu s názvem zavádějící informace ministra obrany Jaromíra Zůny o L-159.

O koupi letounů má zájem Ukrajina čelí agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky i podle prezidenta Petra Pavla česká armáda letouny čtyři letouny L-159, které chce koupit Ukrajiny kvůli sestřelování ruských dronů, postrádat může, ministr obrany Jaromír Zůna, který je vládě za SPD, tvrdí opak.

Pirát Ivan Bartoš neprosadil jednání o změně zákona o ochraně hospodářské soutěže kvůli cenám potravin. Piráti navhují posílení pravomocí antimonopolního řízení, aby mohl zasáhnout proti některým praktikám, které vedou ke zdražování potravin.

Část opozice chce účinnost změny jednacího řádu odložit až na příští volební období

Novela, kterou předložili zástupci vládní koalice a šéf poslanců ODS Marek Benda, omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.

Část opozice má obavy ze zneužívání nových pravidel současnou vládní koalicí ANO, SPD a Motoristů. Proto by podle některých opozičních klubů měla změna platit až od dalšího volebního období.

