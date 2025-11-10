Omezí si poslanci právo mluvit? Změna jednacího řádu zatím musí počkat

Josef Kopecký
  12:29
Už žádné desetihodinové projevy a zneužívání přednostního práva mluvit, i to by měla přinést změna jednacího řádu Sněmovny, o níž znovu mluví politici. „Všichni máme zájem, aby Sněmovna jednala efektivně,“ řekl k tomu šéf hnutí ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš po své zatím poslední cestě na Hrad za prezidentem Pavlem.
„My to určitě chceme, ale musíme to nejdřív vyjednat u nás v hnutí, musíme to vyjednat v rámci koalice, pak s tím seznámit opozici, případně se s nimi dohodnout na nějakých změnách,“ odvětila šéfka poslanců ANO Taťána Malá na dotaz iDNES.cz, jak je na tom tedy její hnutí s přípravou jednacího řádu.

Na otázku, s jakými změnami lze počítat, opáčila: „Určitě nějakým způsobem omezení přednostních práv a těch věcí je tam spousta.“

Mohlo by se to týkat jak délky vystoupení či kolikrát smí stejný poslanec k věci vystoupit. „Obojí. Připravujeme se vycházet i z návrhů Marka Bendy v minulém volebním období,“ zmínila Malá šéfa poslanců ODS.

Většinová poptávka „něco“ udělat

„Ještě jsme o tom pořádně nehovořili. Soustředili jsme se na přípravu návrhu programového prohlášení vlády, koaliční smlouvy a teď na rozběhnutí sněmovny, čili až potom předpokládám, že se k tomu tématu dostaneme,“ uvedl šéf poslanců Motoristů sobě Boris Šťastný.

„Je tady většinová poptávka prakticky všech poslaneckých frakcí napříč politickým spektrem v té věci něco udělat, ale neumím to časově odhadnout,“ řekl iDNES.cz Šťastný.

Mám metody, jak při dlouhých projevech nechodit na WC, říká Okamura

Nový předseda Sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura, v minulém volebním období loni v lednu dokázal hovořit 10 hodin a 44 minut, když se snažil zabránit tomu, aby Češi zahraničí dostali možnost korespondenčního hlasování ve volbách. Byl rekordmanem obstrukcí.

O změně jednacího řádu mluvil po zvolení do čela Sněmovny díky nové koalici ANO, SPD a Motoristů velmi neurčitě.

V rámci pozitivní atmosféry, proč ne, řekl dřív rekordní řečník Okamura

„My jsme tu diskuzi v rámci té nově vznikající vládní koalici zatím nějakým zásadním způsobem neotevřeli. Bylo to v podstatě pár vět. Spíš tam padalo v rámci diskuse to, že to požadovali představitelé dosluhující vlády, že by se měl jednací řád měnit a vyzýval k tomu i prezident Pavel,“ řekl Tomio Okamura.

„V rámci pozitivní atmosféry, kterou tady chceme nastolit, proč bychom nediskutovali taky o návrzích upravit jednací řád. Takže jestli ho chtěli upravit, tak tu diskusi určitě budeme chtít otevřít. Musí se navolit výbory, abychom vůbec mohli projednat státní rozpočet, takže ta diskuze o jednacím řádu přijde asi následně, ale my jsme si to nějak ani ještě nespecifikovali, kdy a jak,“ říká Okamura.

Okamura zlomil svůj vlastní rekord. Kvůli penzím mluvil víc než 7 hodin

„Já si myslím, že by měla proběhnout racionalizace zejména možností vystupování a délky vystupování u navrhování programu schůze. My jsme celé čtyři roky hodiny a hodiny tím strávili, než schůze vůbec začala, protože opakovaně vystupovali poslanci a zařazovali úplné nesmysly,“ připomíná bývalý šéf Pirátů a exministr Ivan Bartoš.

„Zároveň si myslím, že bychom měli zafixovat i nějaké pevné hlasování s ohledem na to, že i poslanci jsou lidé. Ať děláte jakékoliv povolání, tak aspoň minimálně můžete nějakým způsobem plánovat třeba, kde vyzvednete dítě ze školy,“ řekl iDNES.cz poslanec Bartoš.

Právě nekonečná jednání, i v noci, a nemožnost si plánovat jiné, třeba rodinné věci, vyhnala ze Sněmovny i některé z bývalých poslankyň, třeba Marii Jílkovou z KDU-ČSL nebo Martinu Ochodnickou z TOP 09.

Z vyjádření politiků, které iDNES.cz oslovil, ale vyplynulo, že k dohodě na změně jednacího řádu mají zatím spíš daleko než blízko.

Omezí si poslanci právo mluvit? Změna jednacího řádu zatím musí počkat

