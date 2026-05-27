Poslance zaměstná změna doplňkového penzijního spoření i služební zákon

Autor:
  5:30
Poslanci budou ve středu schvalovat novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle níž by ho důchodci, kteří si jej založili před koncem roku 2023, mohli bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření. Další by mohli dostat náhradu ztrát. „Stát by se neměl chovat jako šmejd,“ řekla při předchozím projednávání ministryně financí Alena Schillerová.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová na mimořádné schůzi Sněmovny (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Návrh poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz. „Přináší to slíbenou pomoc důchodcům,“ prohlásila Schillerová.

Nespravedlivě je podle ní poškodila novela prosazená bývalou vládou Petra Fialy. Jde o to, že bývalá koalice škrtla státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření pro spořící důchodce.

Podle ANO bylo nepřijatelné, že změna dopadla i na smlouvy uzavřené před přijetím normy. ANO si na to neúspěšně stěžovalo u Ústavního soudu. Exministr financí Zbyněk Stanjura tehdy doporučoval penzistům, kteří ještě neměli splněnou minimální pětiletou spořicí lhůtu, ať ji dokončí, i kdyby si měli snížit příspěvek na minimálních 100 korun.

Nová norma umožní snadnější výměnu státních úředníků

Poslanci mají ve středu rozhodnout i o návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích.

Podle předkladatelů z řad koaličních poslanců má hlavně usnadnit výměnu státních úředníků, kritizovali ji opoziční politici či odbory.

Sněmovna se pokusí zvolit i svého čtvrtého místopředsedu. Kandiduje poslankyně STAN Barbora Urbanová, funkce má připadnout hnutí podle předchozích politických dohod. V tajné volbě ale opakovaně neuspěl předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan.

Odpoledne Sněmovna ve druhém čtení projedná novely stavebního zákona, kterou prosazuje koalice a která vrací do zákona původně navrženou i schválenou centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem má být Úřad rozvoje území.

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Poslanci projednají návrh na nového náčelníka generálního štábu Hlaváče

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce dosavadního...

Miroslav Hlaváč, který má na nejvyšším postu v české armádě vystřídat končícího náčelníka generálního štábu Armády ČR Karla Řehku, se ráno představí poslancům. Jeho nominaci vládou Andreje Babiše...

27. května 2026  5:01

Nejlepší přítel člověka? V Nebrasce střílel pes, žena dostala zásah brokovnicí

Ilustrační snímek

Policejní výjezd k hlášené střelbě u obchodu s potravinami obvykle zní jako začátek klasického amerického akčního filmu. Když však policisté v americké Nebrasce dorazili na místo činu, čekal je...

27. května 2026

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

26. května 2026  21:55,  aktualizováno  27. 5.

Ukrajina už přišla o polovinu populace. Experti se obávají demografické katastrofy

Premium
Úprk před válkou. Válka strhla velkou uprchlickou krizi, takto přijížděli...

Přes čtyři roky trvající válka na Ukrajině rapidně urychlila demografickou krizi, ve které se země nacházela už před ruskou invazí. Podle některých odhadů v době od vyhlášení nezávislosti v roce 1991...

27. května 2026

Smrt neočkovaného dítěte na záškrt řeší policie i experti. Chtějí tvrdší postihy

Premium
ilustrační snímek

Případ tříletého neočkovaného chlapce, který zemřel na záškrt, prověřuje policie. „Zahájili jsme trestní řízení pro blíže nespecifikovaný trestný čin proti životu a zdraví,“ říká ostravská policejní...

27. května 2026

Autem, nebo letadlem? Jak se letos prodraží cesta na dovolenou

Premium
Oblíbená destinace. Řecko patří k nejoblíbenějším destinacím, pokud se Češi...

Česká rodina si letos za tradiční dovolenou u moře bude muset hlavně kvůli dražším pohonným hmotám připlatit několik tisíc korun, spočítali analytici investiční skupiny XTB. Hromadné rušení...

27. května 2026

Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 31 lidí, dalších 40 zranily

Trosky mešity zničené při izraelském leteckém útoku v Jibchitu v jižním...

Úterní izraelské údery na jihu Libanonu si vyžádaly 31 obětí, dalších 40 lidí utrpělo zranění, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi mrtvými jsou podle úřadů nejméně čtyři děti a tři...

26. května 2026  23:25,  aktualizováno  23:53

Poslanci snížili odvody OSVČ. Podpořila to i ODS, která je přitom dříve zvýšila

Tisková konference klubu ODS. Na snímku Karel Haas a Martin Kupka. (5. března...

Poslanecká sněmovna schválila návrh, který sníží sociální odvody pro osoby samostatně výdělečně činné na loňskou úroveň, jak se na tom dohodla vládní koalice. Poslanci návrh už jednou schválili,...

26. května 2026,  aktualizováno  23:20

Modřiny i únava jdou stranou? Trump před 80. jubileem hlásí „perfektní formu“

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Všechno proběhlo perfektně, uvedl v úterý americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce, kterou letos podstoupil před blížícími se 80. narozeninami. V uplynulém roce...

26. května 2026  22:15

OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti Švestek byly opět spolu. Na premiéře

Pět hlavních protagonistů filmu Pět švestek na jeho premiéře. (26. května 2026)

Slavnostní premiéra filmu Pět Švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo...

26. května 2026  21:28

Francouzi řeší ovlivňování voleb cizí mocností. Rusům do „zelí“ vlezl někdo jiný

Ve Francii začalo první kolo komunálních voleb. (15. března 2026)

Prokuratura v Paříži v úterý oznámila, že prošetřuje možné zásahy do březnových komunálních voleb ze strany zahraničního státu. A nejedná se přitom o Rusko, které je z těchto praktik v posledních...

26. května 2026  20:53

