Poslance zaměstná změna doplňkového penzijního spoření i služební zákon

Návrh poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz. „Přináší to slíbenou pomoc důchodcům,“ prohlásila Schillerová.
Nespravedlivě je podle ní poškodila novela prosazená bývalou vládou Petra Fialy. Jde o to, že bývalá koalice škrtla státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření pro spořící důchodce.
Podle ANO bylo nepřijatelné, že změna dopadla i na smlouvy uzavřené před přijetím normy. ANO si na to neúspěšně stěžovalo u Ústavního soudu. Exministr financí Zbyněk Stanjura tehdy doporučoval penzistům, kteří ještě neměli splněnou minimální pětiletou spořicí lhůtu, ať ji dokončí, i kdyby si měli snížit příspěvek na minimálních 100 korun.
Nová norma umožní snadnější výměnu státních úředníků
Poslanci mají ve středu rozhodnout i o návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích.
Podle předkladatelů z řad koaličních poslanců má hlavně usnadnit výměnu státních úředníků, kritizovali ji opoziční politici či odbory.
Sněmovna se pokusí zvolit i svého čtvrtého místopředsedu. Kandiduje poslankyně STAN Barbora Urbanová, funkce má připadnout hnutí podle předchozích politických dohod. V tajné volbě ale opakovaně neuspěl předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan.
Odpoledne Sněmovna ve druhém čtení projedná novely stavebního zákona, kterou prosazuje koalice a která vrací do zákona původně navrženou i schválenou centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem má být Úřad rozvoje území.