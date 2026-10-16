Poslanci se přou, zda dá zákon šanci firmám nutit lidi pracovat jako OSVČ

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„Cíl máme všichni stejný: Chránit tímto všechny lidi, kteří pracují přes aplikace. Toto je cílem tohoto návrhu. Právě díky tomuto návrhu získají ochranu, kterou dnes nemají. Pokud práce nese znaky závislé práce, platí, že jde o zaměstnance. Pokud si to ale daná platforma nemyslí, bude muset nově dokázat opak: že jde opravdu o obchodní vztah. Důkazní břemeno bude nově na straně platforem,“ řekl Juchelka.
„Platformy budou konečně evidovány a zlepší se i možnost kontroly zahraničních platforem. Toto je přesně jedna z mnoha věcí, které přicházejí povinně z Evropské unie a ze kterých nikdo nemáme radost, nikdy nebudou ovšem všichni spokojeni,“ prohlásil ministr.
Změnu definice zaměstnání odmítají odbory. Podle nich to povede fakticky k legalizaci švarcsystému. Podle agentury PAQ Research by nová definice závislé práce neboli zaměstnání legalizovala 70 až 90 procent švarcsystému. Týkalo by se to 50 až 80 tisíc lidí.
Odbory uvedly, že pokud by se ze zaměstnání do podnikání přesunulo deset tisíc lidí, stát by přišel o 2,4 miliardy korun. U půl milionu pracovníků by to bylo přes 120 miliard korun. Juchelka to má za strašení.
„Bohužel ne všichni naši sociální partneři to pochopili a spustila se naprosto iracionální hysterie založená na fabulovaných katastrofických scénářích. Prosím všechny kolegy, nedochází k žádné legalizaci švarcsystému – toto bychom nikdy nedopustili,“ zdůraznil Juchelka.
Při švarcsystému osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) vykonávají zaměstnaneckou práci pro firmu či instituci na fakturu bez pracovní smlouvy. Mají nižší odvody, zaměstnavatel pojistné neplatí. Pracovník nemá placenou dovolenou či nemocenskou a v budoucnu musí počítat s nižším důchodem.