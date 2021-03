Blatný a Svrčinová před poslanci promluví o aktuálním vývoji epidemie

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Dušek už ve středu dopoledne promluvil na jednání školského výboru. Poslancům řekl, že denní průměr počtu nakažených covidem-19 klesá týdně o zhruba 2000 až 2500. „Celá epidemie jde velmi silně dolů,“ uvedl.

V nemocnicích lze podle šéfa zdravotnických statistiků vidět pouze pomalý pokles, protože se epidemie přesouvá ze západní části České republiky na Moravu. Ve středu ráno byla v nemocnicích volná necelá čtvrtina standardních lůžek s kyslíkem.

V Česku v úterý přibylo 8568 nakažených. Poprvé od začátku února tak klesl úterní počet nových případů pod deset tisíc případů. Počet obětí se zatím vyšplhal na 26 421. Zdravotníci zatím podali 1 611 172 dávek vakcíny, z toho zhruba 36 600 v úterý. Obě potřebné dávky zatím dostalo 464 836 lidí.

Rada vlády pro zdravotní rizika v úterý podpořila posunutí termínu druhé dávky očkování proti covidu. které už dříve avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný a prosazoval i její člen epidemiolog Petr Smejkal. Vakcíny Pfizer a Moderna se budou nově registrovaným podávat po 42 dnech.

Prodloužení termínu druhé dávky podpořil také imunolog Václav Hořejší. „Nevím jestli se to opírá o nějaké výzkumy, které provedl výrobce. Vím, že u jiných vakcín se skutečně doporučuje prodloužit interval mezi první a druhou dávkou. Nevidím v tom žádný problém, spíše se to doporučuje,“ řekl iDNES.cz v úterý. Podle něj je tak možné naočkovat alespoň větší část populace první dávkou. Imunolog rovněž uvedl, že interval by se mohl prodloužit i u vakcíny AstraZeneca.