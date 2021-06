Vojtěch versus ANO. Spor o monopol VZP na cestovní zdravotní pojištění cizinců

Cizince k dceřiné společnosti Všeobecné zdravotní pojišťovně Pojišťovna VZP chtějí přesměrovat poslanci ANO Miloslav Janulík a Věra Adámková. Problémem podle nich je, že lékaři musí cizinci, kteří přijedou do Česka za prací, poskytnout zdravotní péči, ale přitom nemají jistotu, že jim to někdo uhradí.

„Tento návrh podpořit nemohu. Nebyl řádně projednán. Máme tu sedm zdravotních pojišťoven a nemohly by to nabízet. Monopolizace na pět let není na místě,“ ohradil se proti návrhu kolegů z ANO ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Spolu s Pavlem Staňkem z klubu ANO také hlasoval proti návrhu z vládního hnutí, ale prosadila ho většina poslanců ANO za pomoci SPD, KSČM a sociální demokracie.



Změnu, kterou ještě musí posoudit Senát, přidali poslanci do novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

„Nemyslím si, že ve chvíli, kdy čeští občané si mohou vybrat zdravotní pojišťovnu, cizinci to máme upírat,“ protestoval poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

„Neřeší to problém cizinců, kteří nejsou pojištěni a nepojistí se,“ řekl před hlasováním o návrhu místopředseda TOP 09 a lékař Vlastimil Válek.