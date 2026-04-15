Poslanci znovu rozhodují o významném Dni české vlajky, který navrhl Babiš

Josef Kopecký
  5:53aktualizováno  14:15
Poslanci budou hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky. Návrh premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše jim vrátil s úpravami Senát. Horní komora parlamentu navrhla místo uzákonění významného Dne české vlajky 30. března upravit název svátku, který je 28. září, kdy má svátek Václav, na Den české státnosti a státních symbolů.

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Taťána Malá (ANO). (15. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ve druhém čtení, kdy mohou podávat pozměňovací návrhy, projednají poslanci změnu zákona o podpoře bydlení, která má zacílit podporu lidí ohrožených bytovou nouzí jen na ty, kteří mají vazby k danému regionu.

Bude znovu noční jednání?

Poslanci zahájili ve středu schůzi druhým čtením vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla při jeho projednávání prodloužit možnost nezapočítávat výdaje na obranu nad dvě procenta HDP do výdajových rámců, a to až do roku 2036.

Schillerová chce déle nezapočítávat vyšší výdaje na obranu do limitu výdajů

Šéfka poslanců ANO Taťána Malá prosadila možnost, aby Sněmovna v případě potřeby jednala opět i po 21:00, tedy i v noci. Podobně jako o den dříve, kdy jednání skončilo až 42 minut po půlnoci.

Vládní koalice v noční bitvě prosadila návrh, který vládě umožní regulovat jejím nařízením ceny nafty a benzinu.

K novele trestního zákoníku kvůli neplacení výživného se poslanci zatím nedostali

Poslanci měli ve středu projednávat také novelu trestního zákoníku ohledně trestného činu neplacení výživného. Zatím se k tomu nedostali.

Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů minimálně tak dlouhého neplacení alimentů při úmyslném neplnění povinnosti.

Soudy by za to mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.

Změnu navrhují premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

V důvodové zprávě k navržené změně píší, že nyní platné pravidlo, kdy je trestné neplacení výživného, které vystaví vyživovaného nebezpečí nouze, může mít negativní dopady na nezletilé děti.

