Poslanci rozhodnou o zastavení růstu sociálních odvodů u OSVČ

Josef Kopecký
  5:10
Poslanecká sněmovna rozhodne o zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, jak se na tom dohodla koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Vyměřovací základ klesne z letošních 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Minimální záloha, která nyní činí 5 720 korun, se tak sníží na nezbytné minimum 5 005 korun.

Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

OSVČ tak mají letos na sociálních odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně.

Protože od ledna platí víc, má se jim přeplatek započítávat jako záloha na další měsíc, nebo mají mít možnost požádat o vrácení peněz.

„Šli jsme s tím návrhem do voleb, slíbili jsme to živnostníkům,“ řekla při předchozím projednávání návrhu ve Sněmovně ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

„Jsme proti tomu, aby Alena Schillerová jako ministryně financí snižovala budoucí důchody živnostníkům. Snížení odvodů znamená podle propočtů pokles důchodu zhruba o 1 650 korun měsíčně,“ upozornil lidovec Benjamin Činčila.

Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v sociálním výboru Sněmovny neúspěšně prosazoval, aby se nejnižší vyměřovací základ u OSVČ nesnížil ze 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent, jak navrhuje vládní koalice, ale pouze na 37,5 procenta. Alternativně chtěl návrat na 35 procent rozložit do pěti let, tedy až do roku 2030. Opozice se o to bude snažit i ve středu před definitivním schvalováním zákona, ale vzhledem k početní převaze poslanců koalice nemá šanci na úspěch.

Přerozdělení 7,9 miliard korun z peněz VZP mezi menší zdravotní pojišťovny

Poslanci mají už ve středu rozhodnout i o návrhu, který má pomoci ke stabilizaci hospodaření menších zdravotních pojišťoven. Počítá s přerozdělením zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šestici menších zdravotních pojišťoven.

VZP je „vydělala“ i díky uprchlíkům před válkou z Ukrajiny. Čerpají totiž za zdravotní péči výrazně méně, než kolik do zdravotního pojištění odvedli.

Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny za pojištěné ukrajinské uprchlíky byly loni o 5,34 miliardy korun vyšší než náklady, které vynaložila na jejich zdravotní péči. Za čtyři roky invaze vojsk ruského diktátora Vladimira Putina na Ukrajinu do konce září loňského roku byly příjmy celého zdravotnického systému za pojištění uprchlíků 26,2 miliardy korun, výdaje 13 miliard.

Na konci ledna bylo u VZP přihlášeno 334 tisíc pojištěnců se statutem dočasné ochrany z Ukrajiny. Z nich 138 tisíc bylo státních pojištěnců, tedy dětí, žen pečujících o malé děti nebo seniorů, za které pojistné platí stát. Měsíčně to loni bylo 2127 korun. Další desítky tisíc uprchlíků byly registrovány u ostatních šesti pojišťoven.

„Víme všichni, že na Ukrajině není zdravotní pojištění, že se tam ta péče hradí. To byl hlavní důvod, proč Ukrajinci nejsou prostě zvyklí čerpat zdravotní péči tak, jako čeští občané, v tom rozsahu,“ řekl ve Sněmovně bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Rakušan usiluje o post místopředsedy Sněmovny

Poslanci budou také opět volit posledního, čtvrtého místopředsedu Sněmovny. Jediný kandidát, předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan, zřejmě ani počtvrté neuspěje. Jeho nominaci totiž nepodporuje koalice ANO, SPD a Motoristé sobě.

Podle politických dohod o ustavení orgánů Sněmovny má post připadnout opozičnímu hnutí STAN. Vládní koalice se ho snaží donutit k tomu, aby nominovala jiného kandidáta než svého předsedu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.