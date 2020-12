Poslanci řeší konec skládkování v roce 2030. Málo ambiciozní, vadí Pirátům

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Předloha má zavést motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálního odpadu, a zvyšuje poplatky za ukládání odpadů.

Zákon umožní ukládat část odpadu na skládku za nynějších 500 korun za tunu. Příští rok by to bylo 200 kilogramů na obyvatele, váha by se postupně snižovala na 120 kilogramů v roce 2029.

Až nad tuto hmotnost by poplatek činil příští rok 800 korun za tunu odpadu, každoročně by rostl na 1850 korun za tunu v roce 2029.



„Pro nás je velkým zklamáním, jak málo je zákon ambiciozní,“ řekla šéfka výboru pro životní prostředí Dana Balcarová z České pirátské strany.



S novým odpadovým zákonem by se mohla zvýšit maximální hranice poplatku, který vybírají za odpad obce od svých obyvatel. Nyní může činit až 1000 korun ročně, nově by mohl dosáhnout 1200 korun.

Ekologické organizace kritizují část návrhu, který podle nich zpětně odpouští poplatky za ten odpad, jenž provozovatelé skládek v minulosti označili jako jejich materiálové zabezpečení a poplatky za něj nezaplatili.