Poslance zaměstná boj o zákoník práce a o výpověď bez udání důvodů

Možnost výpovědi bez udání důvodu rozdělila vládní koalici. Ve vládním návrhu není, ale poslanci ODS a TOP 09 se to snaží do zákoníku práce prosadit i přes kategorický nesouhlas lidovců a jejich ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

V pondělí to oficiálně poslanci ODS a TOP 09 předložili jako pozměňovací návrh. Hájí ho tím, že výpověď bez udání důvodu by podle nich umožnila zaměstnavatelům pružněji reagovat na situaci na pracovním trhu. Pod návrh se podepsali Jan Skopeček, Eva Decroix a Pavel Staněk z ODS, Jan Jakob, Miloš Nový a Michal Zuna TOP 09).

Zaměstnanci, kteří by dostali výpověď bez udání důvodu, by podle něj měli mít nárok na nejméně dvojnásobné odstupné. Znamenalo by to tedy vyplacení výdělku za dva až šest měsíců.

„Při dnešní situaci na trhu práce nikdo samozřejmě nebude propouštět nikoho bezdůvodně. Spíš jde o rozšíření důvodů pro výpověď tak, aby zaměstnavatel nemusel obcházet zákoník práce tím, že dělá uměle organizační změny,“ řekl minulý týden místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček.

„Chceme to my, chtějí to zaměstnavatelé, vlastně všechny podnikatelské svazy za tím stojí, ale pokud na to nebudeme mít většinu, tak to neprosadíme. To je úplně jednoduché a my kvůli tomu neshodíme všechno to, co je dobré na flexibilním zákoníku práce,“ řekl loni na konci listopadu v rozhovoru pro iDNES.cz premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Lidovci jsou kategoricky proti a spor o výpověď bez udání důvodu rozděluje koalici SPOLU

„Mé stanovisko je stále stejné, výpověď bez udání důvodu odmítám,“ sdělil iDNES.cz ministr Jurečka.

„S výpovědí bez udání důvodu dlouhodobě nesouhlasíme. Domnívám se, že v této době, kdy máme spíše nedostatek zaměstnanců na všech možných místech, a zaměstnavatelé si zaměstnance spíše předchází, je možnost výpovědi z pracovního poměru bez udání důvodu něčím spíše symbolickým než něčím zásadním, co rozhýbe pracovní trh,“ doplnil ho šéf poslaneckého klubu lidovců Aleš Dufek.

„Nebudeme sedět doma a vyjdeme do ulic,“ varoval loni v prosinci vládu šéf největšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.

Bývalý premiér za SOCDEM a později eurokomisař Vladimír Špidla řekl, že možnost vyhazovat zaměstnance na hodinu bez udání důvodu je popřením myšlenky, že člověk na pracovišti má vůbec nějaké právo. Je to podle něj důvod se vzepřít této myšlence všemi prostředky, které jsou k dispozici. „Odbory by měly uvažovat v takovém případě o generální stávce,“ řekl doslova Špidla.

Zkušební doba by se podle připravené novely zákoníku práce mohla od příštího roku prodloužit ze tří na čtyři měsíce a u vedoucích pracovníků z šesti až na osm měsíců.

Zaměstnavatelé by podle navržené novely zákoníku práce museli rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte. Na brigády o letních prázdninách by se mohlo začít chodit už od 14 let.

Spor o novelu zákona o volebních kampaních

Poslanci mají také dokončit projednávání novely zákona o volebních kampaních je ve druhém čtení, v němž mohou poslanci podávat jeho úpravy.

Předloha má zpřísnit pravidla financování kampaní včetně zákazů přijímání darů od zahraničních firem. Poslanci ANO a SPD z ní chtějí odstranit ustanovení o sankci až dva miliony korun za zveřejnění nepravdivé nebo hrubě urážlivé informace o kandidující volební straně nebo o jejím kandidátovi.