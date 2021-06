Poslanci nebudou řešit zákon o střetu zájmů. Nepodpořilo to ANO a KSČM

„Měli byste se zamyslet nad tím, jestli toto hlasování slouží skutečně všem občanům této země, nebo jestli slouží jednomu jedinému člověku v tomto sále,“ uvedl Michálek v narážce na premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

Sněmovna totiž měla hlasovat i o Michálkově pozměňovacím návrhu, který by upřesnil zákaz vlastnit média a přijímat dotace a investiční pobídky mimo jiné tak, že funkcionář nebude moci převést podíl ve společnosti na osobu blízkou nebo na tu, která s ním jedná ve shodě. Změnil by také pokuty za porušení zákazu provozování některých médiích.

Funkcionář, který by se dopustil přestupku prostřednictvím firmy, by mohl úřad uložit podle návrhu sankci až do tří procent aktiv této společnosti. Před pokutou by úřad navíc uložil vhodné opatření, například prodej média.

Novela o střetu zájmů, kterou měli poslanci schvalovat dopoledne, předpokládala, že majetková oznámení politiků budou v registru ministerstva spravedlnosti přístupná jen na základě individuální žádosti.

Omezit se mělo také nakládání s údaji uvedenými v přiznáních. Zákon o střetu zájmů se navíc nemá nově vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na neplacené místostarosty nejmenších obcí.