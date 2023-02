Zákon má zakázat veřejným funkcionářům vlastnit média. Michálek čeká odpor

„Bude jasně oddělena politická, ekonomická a mediální moc,“ řekl ve Sněmovně Michálek.

„Politik, který vlastní mediální domy, pokřivuje svobodnou soutěž v demokracii. Je to jedna z věcí, které mohou demokracii ohrozit,“ prohlásil šéf poslanců Pirátů.

O změně zákona o střetu zájmů budou poslanci rozhodovat při schvalování změny zákona o politických stranách a aniž by Michálek řekl, koho se tato navržená změna týká, je namířena proti šéfovi ANO, bývalému premiérovi Andreji Babišovi, který v minulosti kvůli tomu, aby vyhověl zákonu střetu zájmů převedl společnosti vlastněné holdingem Agrofert do dvou svěřenských fondů. Je mezi nimi i mediální dům Mafra, který vydává deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a vlastní také portál iDNES.cz.

„Připravujeme si i na možnost nějaké obstrukce,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Změnu zákona o střetu zájmů má Sněmovna schvalovat právě v den, kdy bude o několik hodin později předsednictvo ANO hodnotit výsledek volby prezidenta, v níž Andrej Babiš prohrál s Petrem Pavlem.

„Pochopil jsem, že nenávist vůči mně je takových rozměrů, že je to až děsivé,“ řekl Babiš MF DNES v jediném povolebním rozhovoru, který poskytl. „Teď Babiš zmizí a uvidíme, o čem se bude mluvit a psát bez Babiše,“ prohlásil také.

Spekuluje se o možnosti, že se vzdá poslaneckého mandátu. „V politice určitě nějakou formou zůstanu. Ale o tom rozhodne předsednictvo hnutí,“ tekl Babiš.

Pokud by ze Sněmovny odešel a zůstal jen v čele hnutí ANO, nemusely by ho vůbec zajímat ani jakékoli úpravy zákona o střetu zájmů. Přestal by totiž být veřejným funkcionářem, jak ho definuje zákon o střetu zájmů.