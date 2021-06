Poslanci budou řešit zákon o střetu zájmů, násilí vůči ženám i covid pas

Feriho několik žen obvinilo ze sexuálního násilí a on, i když násilí popřel, kvůli tomu rezignoval na post poslance i odstoupil z volební kandidátky koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Měl přitom původně být trumfem pro oslovení hlavně mladších voličů. Patří totiž mezi nejsledovanější osoby na Instagramu.



Součástí programu schůze na téma zpřísnění trestů za násilné chování vůči ženám ale není žádný návrh zákona. Půjde tak o obecnou debatu, v zásadě o diskusní tribunu pro poslance před volbami.

Omezení zákona o střetu zájmů

Novela o střetu zájmů, kterou začnou poslanci schvalovat od 9 hodin ráno, předpokládá, že majetková oznámení politiků budou v registru ministerstva spravedlnosti přístupná jen na základě individuální žádosti.

Omezila by také nakládání s údaji uvedenými v přiznáních. Zákon o střetu zájmů se navíc nemá nově vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na neplacené místostarosty nejmenších obcí.

Kam v létě s takzvaným covid pasem?

Prosadit rychlé přijetí zákona kvůli digitálnímu zelenému certifikátu, jemuž se také nepřesně říká covid pas, bude chtít na odpolední mimořádné schůzi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Schvalování zákona, který má od července lidem umožnit cestování po celé Evropské unii, zatím bloku spor poslanců o to, zda je zákon vůbec potřebný.



Covid pas, o němž se v rámci Evropské unii hovoří spíš jako o digitálním zeleném certifikátu, aby nebyl zaměňován s cestovním pasem, má osvědčit, že člověk prodělal onemocnění covid-19, má negativní test nebo byl očkován proti tomuto onemocnění.



Od 1. června toto potvrzení, které si mohou lidé stáhnout na ocko.uzis.cz, umožňuje českým občanům cestovat do sedmi evropských zemí, čtyř sousedních plus Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Vojtěch iDNES.cz řekl, že když zákon neprojde, může být komplikovanější dostat se už v létě do dalších evropských zemí.

Opoziční hnutí SPD už ohlásilo, že bude přijetí novely blokovat. Diskriminuje podle něj lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Kvůli ohlášenému schvalování se čekají i protesty v okolí Sněmovny.