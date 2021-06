Dohodli jsme se, v zákoně bude, že Dukovany nemají stavět Rusové, říká Gazdík

„Došlo mezi koalicí a opozicí k dohodě, že tento zákon by měl projít,“ řekl ve Sněmovně Gazdík. „Došlo k dohodě stran Dukovan,“ potvrdil i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

To, že se ani ruské firmy nebudou podílet na stavbě bloku v Dukovanech, vláda už řekla kvůli vyšetřování okolností výbuchu ve Vrběticích, na němž se podle českých tajných služeb podíleli důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU.

„V žádném oficiálním usnesení to není zaznamenáno,“ řekl na tiskové konferenci ve Sněmovně Gazdík. „Vidíme to jako zásadní ohrožení země,“ řekl k možnosti, že by Dukovany stavěli Rusové, místopředseda STAN.

„V senátu budu implementován pozměňovací návrh o neúčasti ruských a čínských firem,“ řekl Gazdík s tím, že vicepremiér Havlíček přislíbil, že zákon pak projde v podobě podpořené Senátem.Zásadní podle místopředsedy STAN také je, aby v zákoně byla stanovena stropní výkupní cena energie.